유비씨, AI로 공장 데이터 분석부터 기술 플랫폼 구축까지

제조 AX(인공지능 전환) 솔루션 전문기업 유비씨(UVC)가 제13회 대한민국 코넥스대상에서 최우수 혁신상을 수상했다.

유비씨는 산업 데이터의 수집·분석·통합·관제·3D 가상화·시뮬레이션·검증·예지보전에 이르는 전 과정을 하나의 AI(인공지능) 통합 플랫폼으로 완성하는 기업이다. 공장 등 산업 데이터를 가상 세계에서 재현하는 디지털트윈을 진행하고, 이를 AI로 분석해 생산성과 품질이 지속해서 향상되는 제조 환경을 구현한다. 이후 설비 등을 하나의 표준으로 통합하고, 기술 플랫폼을 제공한다.

자율제조(Autonomous Manufacturing) 구현을 위한 핵심 플랫폼 'OCTOPUS(옥토퍼스)'를 자체 개발·공급하고 있다. OCTOPUS는 산업 현장의 데이터 수집부터 AI 기반 자율 의사결정 및 제어까지 전 과정을 통합 지원한다. 유비씨는 고객의 성숙도 및 요구 수준에 맞춰 단계별 사업 모델을 전개하고 있다. 삼성중공업, 삼성SDI, 현대자동차, 한국전력공사 등 대기업과 공공기관 등이 주요 고객이다.

OCTOPUS HUB는 지난해 12월, 한국정보통신기술협회(TTA) 소프트웨어 인증연구소로부터 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득했다. GS 1등급은 ISO 국제 기준에 따른 소프트웨어 품질 시험을 통과한 제품에 부여되는 국가 공인 인증이다.