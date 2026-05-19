지속적인 설명회로 고객·주주의 폐수열 회수 핵심 기술 이해도 UP

에너지 절감 솔루션 기업 티엘엔지니어링(1,990원 ▲6 +0.3%)가 제13회 대한민국 코넥스대상에서 최우수 IR상을 수상했다. 다양한 전시·실증·기술 커뮤니케이션을 중심으로 적극적인 IR 활동을 펼친 결과다.

티엘엔지니어링은 폐수열 회수 기술을 기반으로 에너지 절감 솔루션 '히트세이버'와 히트펌프·보일러 연계 시스템 및 스마트팜 열교환기 등 사업을 운영하고 있다.

티엘엔지니어링은 지난해 △2025년 친환경대전 △붐업코리아 수출위크 △광명시 기업설명회 및 구매 상담회 △2026년 코리아빌드 등 다양한 설명회 및 전시에 참가해 고객과 주주들의 기술 이해도를 높이고 있다. 2025년에는 장영실상 에너지혁신 부문 수상하기도 했다.

아울러 정부 수출바우처 사업을 활용해 해외 시장 및 기술 동향 조사를 수행하고, 온라인 채널 운영 및 콘텐츠 기반 홍보를 통해 기술 중심 브랜드로서의 가치도 강화 중이다. 이를 기반으로 지난해에는 영업이익 흑자전환에 성공하기도 했다.

핵심 상품인 '히트세이버'의 경우 상표권을 확보하고 유럽·중국·일본·미국 등 주요 국가를 대상으로 해외 출원을 통해 브랜드 자산도 체계적으로 관리 중이다.