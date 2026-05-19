[여의도 클라쓰] '알멕, LG씨엔에스, 리센스메디컬' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트
▶ 이재상 어드바이저
오늘의 인사이트 - 주가여 우주로 가즈아~
-우주항공: 아주IB투자(17,010원 ▲2,700 +18.87%), 스피어(48,150원 ▲6,150 +14.64%), 인텔리안테크(167,000원 ▲5,000 +3.09%), 센서뷰(3,685원 ▲685 +22.83%)
▶ 박태준 어드바이저
오늘의 인사이트 - 블랙먼데이는 내가 막는다!
-반도체: 저스템(17,010원 ▲910 +5.65%), 동진쎄미켐(56,100원 ▲3,200 +6.05%)
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 이재상 어드바이저
알멕(93,600원 ▲7,800 +9.09%)(354320)
-알루미늄 압출 전문업체
-전기차 알루미늄 압출 부품 매출 증가세
-美스텔란티스 협력사 선정
-지난해 영업익 62억원 ’흑자전환‘
-알루미늄 가격 상승세
▶ 박태준 어드바이저
LG씨엔에스(81,300원 ▼5,300 -6.12%)(064400)
-LG그룹 계열 IT서비스 업체
-스테이블코인 발행, 거래, 유통 플랫폼 업체
-클라우드, AI 로봇 관련 SI 수주 확대 등 성장 모멘텀
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 좋은정보의 레벨업 클라쓰
▶ 좋은정보 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <리센스메디컬(25,900원 ▼1,200 -4.43%)(394420)>
-정밀 냉각치료 및 경피약물 전달 솔루션 업체
-피부과 및 안과 제품화 성공
-‘오큐쿨’ 국내 의료기기 최초 美FDA 드 노보 승인
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