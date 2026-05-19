글자크기

[여의도 클라쓰] '알멕, LG씨엔에스, 리센스메디컬' 클라쓰 올릴 종목은?

 >  증권  |  MTN

[여의도 클라쓰] '알멕, LG씨엔에스, 리센스메디컬' 클라쓰 올릴 종목은?

주혁 MTN PD
2026.05.19 06:25
이재상 어드바이저는 우주항공 관련주로 아주IB투자, 스피어, 인텔리안테크, 센서뷰를 언급했으며, 알멕을 알루미늄 압출 전문업체로 소개했다. 박태준 어드바이저는 반도체 관련주로 저스템, 동진쎄미켐을 제시했고, LG씨엔에스를 LG그룹 계열 IT서비스 업체로 설명했다. 좋은정보 어드바이저는 정밀 냉각치료 및 경피약물 전달 솔루션 업체인 리센스메디컬을 소개하며 오큐쿨이 국내 의료기기 최초로 美FDA 드 노보 승인을 받았다고 언급했다.

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트

▶ 이재상 어드바이저

오늘의 인사이트 - 주가여 우주로 가즈아~

-우주항공: 아주IB투자(17,010원 ▲2,700 +18.87%), 스피어(48,150원 ▲6,150 +14.64%), 인텔리안테크(167,000원 ▲5,000 +3.09%), 센서뷰(3,685원 ▲685 +22.83%)

▶ 박태준 어드바이저

오늘의 인사이트 - 블랙먼데이는 내가 막는다!

-반도체: 저스템(17,010원 ▲910 +5.65%), 동진쎄미켐(56,100원 ▲3,200 +6.05%)

▶▶▶ 클라쓰 있는 종목

▶ 이재상 어드바이저

알멕(93,600원 ▲7,800 +9.09%)(354320)

-알루미늄 압출 전문업체

-전기차 알루미늄 압출 부품 매출 증가세

-美스텔란티스 협력사 선정

-지난해 영업익 62억원 ’흑자전환‘

-알루미늄 가격 상승세

▶ 박태준 어드바이저

LG씨엔에스(81,300원 ▼5,300 -6.12%)(064400)

-LG그룹 계열 IT서비스 업체

-스테이블코인 발행, 거래, 유통 플랫폼 업체

-클라우드, AI 로봇 관련 SI 수주 확대 등 성장 모멘텀

▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰

▶ 좋은정보의 레벨업 클라쓰

▶ 좋은정보 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <리센스메디컬(25,900원 ▼1,200 -4.43%)(394420)>

-정밀 냉각치료 및 경피약물 전달 솔루션 업체

-피부과 및 안과 제품화 성공

-‘오큐쿨’ 국내 의료기기 최초 美FDA 드 노보 승인

시청 방법

▶ 머니투데이방송 홈페이지

▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)

▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번

▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

공유