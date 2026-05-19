[여의도 클라쓰] '알멕, LG씨엔에스, 리센스메디컬' 클라쓰 올릴 종목은?

이재상 어드바이저는 우주항공 관련주로 아주IB투자, 스피어, 인텔리안테크, 센서뷰를 언급했으며, 알멕을 알루미늄 압출 전문업체로 소개했다. 박태준 어드바이저는 반도체 관련주로 저스템, 동진쎄미켐을 제시했고, LG씨엔에스를 LG그룹 계열 IT서비스 업체로 설명했다. 좋은정보 어드바이저는 정밀 냉각치료 및 경피약물 전달 솔루션 업체인 리센스메디컬을 소개하며 오큐쿨이 국내 의료기기 최초로 美FDA 드 노보 승인을 받았다고 언급했다.