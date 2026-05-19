[고래사냥] '두산로보틱스·삼현·나노팀·뉴프렉스! 내일장 고래 종목은?!

두산로보틱스는 엔비디아 및 세아메카닉스와 지능형 솔루션을 개발 중이며, 'CES 2026'에서 AI 최고혁신상과 로봇공학 혁신상을 수상했다. 삼현은 국내 최초 고하중 자율주행 로봇을 개발하고 글로벌 기업과 수주를 논의 중이며, 모빌리티, 스마트방산, 로봇 부문에서 1조 원의 수주잔고를 보유했다. 나노팀은 열관리 소재 국내 점유율 1위 기업으로 현대차에 열폭주 방지 소재를 독점 공급하고 스페이스X에 방열소재 샘플을 공급했으며, 뉴프렉스는 메타 XR 기기에 FPCB를 독점 공급하며 실적 개선을 기대하고 있다.