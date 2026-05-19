[고래사냥] '두산로보틱스·삼현·나노팀·뉴프렉스! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
글로벌 반도체 패키징 학회 'IEEE ECTC'… 이슈는?
- IEEE ECTC, 유리 코어 기판·유리 TGV 기술 조명 전망
- 올해 주요 의제 중 하나인 '유리 코어 기판'
- 태성(65,300원 ▲1,100 +1.71%), 국내 전자 대기업과 유리기판 장비 공급 계약
- 주성엔지니어링(182,200원 ▲42,000 +29.96%), 유리기판 공정 최적화 증착기술 개발
▶▶▶ 명품투자 POINT
온기 확산 우주항공주, 어떤 모멘텀에 집중해볼까?
- 스페이스X 6월 상장 일정 단축 소식
- 블랙록, 스페이스X에 100억 달러 베팅
- 스피어(48,150원 ▲6,150 +14.64%), 우주항공 특수합금 사업 성장 확인
- 성우(13,660원 ▲840 +6.55%), 스페이스X 배터리에 핵심 부품 탑재
- AP위성(18,020원 ▲2,620 +17.01%), 저웨도 위성 단말기 칩셋·완제품 제조 가능
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 두산로보틱스(117,900원 ▼9,500 -7.46%)(454910)
- 엔비디아와 지능형 솔루션을 개발 진행 중
- 세아메카닉스와 AI 자동화 솔루션 개발 진행 중
- 'CES 2026'서 AI 최고혁신상과 로봇공학 혁신상 수상
- 글로벌 기업과 손잡고 미국 신공장 4배 증설
- 6월 신공장 이전 완료… 북미 지역 수주 적극 대응
▶오늘의 고래사냥법 - 삼현(56,500원 ▲3,800 +7.21%)(437730)
- 국내 최초 고하중 자율주행 로봇 개발 완료
- 글로벌 기업과 고하중 자율주행 로봇 수주 논의
- 세계 최초 3-in-1 통합 솔루션 기술 보유
- 빅테크 2개 고객사와 로봇 관절모터 공급 논의 중
- 모빌리티·스마트방산·로봇 부문 수주잔고 1조 원
- 200% 무상증자와 총 70억 규모 자사주 매입 완료
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 나노팀(10,900원 ▲1,100 +11.22%)(417010)
- 열관리 소재 국내 점유율 1위 기업
- 현대차에 열폭주 방지 소재 독점 공급
- 스페이스X에 방열소재 갭필러 샘플 공급
- 세계 1위 UAM 기업 조비와 협력 논의
- 리픽싱 조항 없는 교환사채가 13,200원
▶오늘의 명품투자 포착주 - 뉴프렉스(5,530원 ▼220 -3.83%)(085670)
- 메타 XR 기기에 FPCB 독점 공급…실적 개선 '솔솔'
- 최근 XR 시장 내 메타 입지 강화
- 메타, 세계 VR·XR 시장 점유율 80% 압도적 1위
- 전기차·배터리용 FPCB와 휴머노이드 비전 센싱용 수주 발생
- 테마 순환매 대비… XR·메타버스 상승 기대감
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