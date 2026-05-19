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[고래사냥] '두산로보틱스·삼현·나노팀·뉴프렉스! 내일장 고래 종목은?!

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[고래사냥] '두산로보틱스·삼현·나노팀·뉴프렉스! 내일장 고래 종목은?!

이수철 MTN PD
2026.05.19 06:24
두산로보틱스는 엔비디아 및 세아메카닉스와 지능형 솔루션을 개발 중이며, 'CES 2026'에서 AI 최고혁신상과 로봇공학 혁신상을 수상했다. 삼현은 국내 최초 고하중 자율주행 로봇을 개발하고 글로벌 기업과 수주를 논의 중이며, 모빌리티, 스마트방산, 로봇 부문에서 1조 원의 수주잔고를 보유했다. 나노팀은 열관리 소재 국내 점유율 1위 기업으로 현대차에 열폭주 방지 소재를 독점 공급하고 스페이스X에 방열소재 샘플을 공급했으며, 뉴프렉스는 메타 XR 기기에 FPCB를 독점 공급하며 실적 개선을 기대하고 있다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

글로벌 반도체 패키징 학회 'IEEE ECTC'… 이슈는?

- IEEE ECTC, 유리 코어 기판·유리 TGV 기술 조명 전망

- 올해 주요 의제 중 하나인 '유리 코어 기판'

- 태성(65,300원 ▲1,100 +1.71%), 국내 전자 대기업과 유리기판 장비 공급 계약

- 주성엔지니어링(182,200원 ▲42,000 +29.96%), 유리기판 공정 최적화 증착기술 개발

▶▶▶ 명품투자 POINT

온기 확산 우주항공주, 어떤 모멘텀에 집중해볼까?

- 스페이스X 6월 상장 일정 단축 소식

- 블랙록, 스페이스X에 100억 달러 베팅

- 스피어(48,150원 ▲6,150 +14.64%), 우주항공 특수합금 사업 성장 확인

- 성우(13,660원 ▲840 +6.55%), 스페이스X 배터리에 핵심 부품 탑재

- AP위성(18,020원 ▲2,620 +17.01%), 저웨도 위성 단말기 칩셋·완제품 제조 가능

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 두산로보틱스(117,900원 ▼9,500 -7.46%)(454910)

- 엔비디아와 지능형 솔루션을 개발 진행 중

- 세아메카닉스와 AI 자동화 솔루션 개발 진행 중

- 'CES 2026'서 AI 최고혁신상과 로봇공학 혁신상 수상

- 글로벌 기업과 손잡고 미국 신공장 4배 증설

- 6월 신공장 이전 완료… 북미 지역 수주 적극 대응

▶오늘의 고래사냥법 - 삼현(56,500원 ▲3,800 +7.21%)(437730)

- 국내 최초 고하중 자율주행 로봇 개발 완료

- 글로벌 기업과 고하중 자율주행 로봇 수주 논의

- 세계 최초 3-in-1 통합 솔루션 기술 보유

- 빅테크 2개 고객사와 로봇 관절모터 공급 논의 중

- 모빌리티·스마트방산·로봇 부문 수주잔고 1조 원

- 200% 무상증자와 총 70억 규모 자사주 매입 완료

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 나노팀(10,900원 ▲1,100 +11.22%)(417010)

- 열관리 소재 국내 점유율 1위 기업

- 현대차에 열폭주 방지 소재 독점 공급

- 스페이스X에 방열소재 갭필러 샘플 공급

- 세계 1위 UAM 기업 조비와 협력 논의

- 리픽싱 조항 없는 교환사채가 13,200원

▶오늘의 명품투자 포착주 - 뉴프렉스(5,530원 ▼220 -3.83%)(085670)

- 메타 XR 기기에 FPCB 독점 공급…실적 개선 '솔솔'

- 최근 XR 시장 내 메타 입지 강화

- 메타, 세계 VR·XR 시장 점유율 80% 압도적 1위

- 전기차·배터리용 FPCB와 휴머노이드 비전 센싱용 수주 발생

- 테마 순환매 대비… XR·메타버스 상승 기대감

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

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