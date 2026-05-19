앱클론, 이중항체 신약 'AM201' 핵심 기술 미국 특허 등록 완료

앱클론(36,550원 ▲350 +0.97%)은 이중항체 플랫폼 '어피맵'(AffiMab) 기반의 차세대 자가면역질환 치료제 'AM201' 핵심 기술에 대해 미국 특허 등록을 완료했다고 19일 밝혔다.

이번에 등록된 특허는 '단백질의 순도 및 항원에 대한 친화성이 향상된 폴리펩티드, 이의 항체 또는 항원 결합 단편과의 복합체, 및 이들의 제조방법'이다. 항체 의약품 생산 과정에서 발생할 수 있는 품질 저하 요인을 극복해 치료 효과와 안정성을 획기적으로 높인 것이 특징이다.

앱클론의 신약 후보물질 'AM201'은 류마티스 관절염을 비롯한 주요 자가면역질환의 핵심 염증 유발 물질인 'IL-6'와 'TNF-α'를 동시에 억제하도록 설계된 이중항체다. 단일 표적만을 차단하던 기존 치료제들의 한계를 넘어, 두 가지 핵심 염증 경로를 동시에 제어함으로써 강력하고 시너지 있는 치료 효과를 기대할 수 있다.

특히 이번 특허는 항체를 동물세포에서 생산할 때 불필요한 당 성분이 결합하여 항체의 균질성과 결합력을 떨어뜨리는 '당화(Glycosylation)' 문제를 독자적인 아미노산 서열 변경 기술로 원천 차단했다.

앱클론 관계자는 "미국 특허청으로부터 당사의 기술적 차별성과 우수성을 공식적으로 인정받게 되었다"며, "이번 특허는 개선된 단백질 구조뿐만 아니라 이를 기존 항체 의약품에 적용한 복합체까지 폭넓게 권리를 보장받고 있어, 향후 글로벌 파트너링 및 기술 가치 제고에 중요한 기틀이 될 것"이라고 말했다.

앱클론은 2010년 6월 설립된 항체신약개발 회사로 2017년 9월 코스닥시장에 상장했다.