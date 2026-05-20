[더벨]포커스에이아이, 산업안전 AI기업 클린미션과 MOU

포커스에이아이는 산업안전 AI 기업 클린미션과 스마트 산업안전 솔루션 공동사업 추진을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 양사는 포커스에이아이의 AI 영상 기반 물리보안 솔루션과 클린미션의 AI 산업안전관리 SaaS 플랫폼을 결합하여 통합 안전관리 모델을 구축할 예정이다. 이번 협력을 통해 새만금 스마트 안전공장 조성사업을 첫 공동사업으로 추진하며, 향후 모든 산업 도메인으로 사업을 확장하고 글로벌 시장 진출도 검토할 계획이다.

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포커스에이아이(1,876원 ▲9 +0.48%)는 산업안전 인공지능(AI) 플랫폼 전문기업 클린미션과 ‘스마트 산업안전 솔루션 공동사업’ 추진을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다.

포커스에이아이는 클린미션과 손잡고 중대재해처벌법 시대에 대응할 수 있는 통합 안전관리 모델 구축에 나선다. 포커스에이아이의 AI 영상 기반 물리보안 솔루션과 클린미션의 AI 산업안전관리 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼을 결합할 예정이다. 이를 통해 현장의 시각 데이터를 AI 영상분석 기반으로 수집하고 클라우드 기록 시스템과 연계해 기업의 안전 의무 이행을 법적으로 입증할 수 있는 통합 산업안전 솔루션을 제공할 계획이다.

특히 포커스에이아이의 삼성중공업 등 대형 산업현장 공급 레퍼런스와 클린미션의 산업안전 관리 플랫폼 현장 운영 레퍼런스를 합쳐 모든 산업 도메인으로 사업을 확장한다는 방침이다.

이번 MOU 체결에 따라 양사는 첫 공동사업으로 새만금 스마트 안전공장 조성사업을 추진할 방침이다. 새만금 지역에서 운영 중인 50인 미만 제조 사업장 8개사를 대상으로 △AI 지게차 안전 솔루션 △AI 안전장구 착용 감지 카메라 △환경센서 △안전미션 플랫폼 등을 패키지 솔루션으로 공급할 예정이다.

해당 솔루션을 현장에 적용해 참여 사업장의 비용 부담을 최소화할 수 있도록 정부 산업안전 지원제도와 연계해 진행할 계획이다. 이를 통해 50인 미만 사업장이 자체 예산 부담없이 중대재해처벌법에 대응할 수 있는 표준 모델을 제시할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

양사는 향후 △제조(스마트팩토리) △건설(현장 안전관리) △조선·중공업 △물류·창고(지게차 안전) △공공기관 및 산업단지 등 산업안전 수요가 발생하는 전 영역에 걸쳐 공동 영업 체계를 가동하고 중장기적으로 글로벌 산업안전 시장 진출도 검토할 계획이다.

클린미션은 AI 기반 산업안전 플랫폼 '안전미션'을 운영하는 산업안전 전문 기업이다. 안전미션은 위험성평가부터 TBM, 작업허가, 일용직·협력업체 근로자 안전관리, 보고서 자동화까지 산업안전 관리에 필요한 핵심 업무를 하나의 플랫폼에서 통합 지원하는 AI 기반 산업안전관리 솔루션이다.

포커스에이아이 관계자는 “당사가 삼성중공업을 비롯한 산업현장에서 검증해 온 AI 영상 기반 산업안전 솔루션이 클린미션의 산업안전 플랫폼과 결합되면서 완결된 안전관리 사이클을 완성하게 됐다”며 “이번 협력을 발판 삼아 신산업 도메인의 안전관리 표준을 양사가 함께 제시해 나갈 것”이라고 밝혔다.