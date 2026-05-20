한화투자증권, 두나무 지분 3.90% 추가 취득…지분율 9.84%로

서울 영등포구 여의도 한화투자증권 전경. /사진=한화투자증권

한화투자증권이 가상자산 거래소 업비트 운영사 '두나무' 지분을 추가 취득했다. 이로써 한화투자증권은 두나무 지분을 약 10% 확보했다.

한화투자증권은 20일 이사회를 열고 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 주식 135만1050주(지분율 3.90%)를 약 5978억원에 추가 취득했다. 이로써 한화투자증권의 두나무 지분은 기존 5.94%에서 9.84%로 확대됐다.

한화투자증권은 향후 가상자산 거래소가 단순 중개를 넘어 수탁·정산·기관 서비스 등 복합 인프라 사업자로서 영향력이 확대될 것으로 판단해 이번 인수를 결정했다. 두나무 지분을 확대해 디지털자산 관련 서비스 및 밸류체인을 강화할 계획이다.

손종민 한화투자증권 미래전략실 전무는 "이번 추가 투자는 디지털금융 전환에 대한 회사의 전략 방향을 다시 확인하는 중대한 의사결정이다"며 "향후 두나무와 같은 최고 기술 기업과 함께 차세대 금융의 새로운 질서를 창출해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 한화투자증권은 'Global No.1 RWA(실물기반 토큰화 자산) Hub' 비전을 바탕으로 미국 Web3 인프라 전문 기업 크리서스(Kresus)와 국내 디지털자산 데이터 플랫폼 쟁글(Xangle) 등에 대한 투자를 통해 디지털 금융 생태계를 확장하고 있다. 관련해 한화투자증권은 자체 디지털 자산 플랫폼을 개발 중이다.