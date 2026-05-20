치솟는 금리·환율에 코스피 하락… 엔비디아 실적에 분위기 반전?

(서울=뉴스1) 박정호 기자 = 중동 불확실성이 다시 고조되며 달러·원 환율이 1500원대를 상회하고 있는 18일 오후 서울 중구 명동의 한 환전소 앞으로 관광객 등이 지나고 있다. 고유가와 미 국채 금리 급등으로 조성된 강달러 상황에 겹쳐 외국인이 지난주에만 국내 증시를 20조 원 넘게 순매도하며 환율 상승을 부추기고 있다. 2026.5.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 박정호 기자

외국인 투자자가 10거래일 연속 순매도하는 가운데 코스피가 2거래일 연속 하락 마감했다. 전문가들은 미국 장기채 금리가 상승하며 국내 증시가 고금리와 고환율 부담을 받은 것으로 분석했다. 이에 다음 날 새벽 예정된 엔비디아 1분기 실적 발표로 국내 증시가 반등의 발판을 마련할 수 있을 지 주목된다.

이경민 대신증권 FICC리서치부장은 "미국 장기 국고채 금리와 원/달러 환율 상승으로 외국인 투자자의 수급 이탈이 지속되고 전 업종 약세를 보였다"며 "미국채 금리는 최근 글로벌 증시 약세의 주된 요인으로 미국채 30년물 금리는 2007년 이후 최고치를 기록하며 5.18%까지 상승했고 미국채 10년물 금리도 4.6%대에서 등락했다"고 분석했다.

이날 코스피 시장(한국거래소 기준)에서 외국인이 2조9482억원을 순매도했다. 개인과 기관이 각각 1조7041억원, 1조1121억원을 순매수했다.

코스피 전 업종이 하락 마감했다. 전기·가스가 5%대 약세였다. 금속, 증권은 4% 이상 하락했다. 화학, 기계·장비는 3%대 내렸다. 보험, 제약, 금융이 1% 이상 떨어졌다. 전기·전자, 제조, 통신은 약보합으로 거래를 마쳤다.

코스피 시가총액 상위 종목 중 두산에너빌리티(101,300원 ▼4,700 -4.43%)가 4% 이상, LG에너지솔루션(384,500원 ▼15,500 -3.88%)이 3% 이상 하락했다. 한화에어로스페이스(1,249,000원 ▼37,000 -2.88%)는 2%대 떨어졌다. 삼성전자(276,000원 ▲500 +0.18%)는 강보합에 거래를 마쳤다. 이날 삼성전자(276,000원 ▲500 +0.18%)는 노사 임금협상 결렬이 발표된 직후 주가가 3% 이상 떨어졌다. HD현대중공업(636,000원 ▲38,000 +6.35%)은 6%대, 삼성전기(1,061,000원 ▲74,000 +7.5%)는 7%대 상승했다.

코스닥은 전 거래일 대비 28.29포인트(2.61%) 내린 1056.07에 마감했다.

코스닥 시장에서 개인과 기관이 각각 565억원, 1310억원을 순매도했다. 외국인이 2023억원을 순매수했다.

코스닥 업종 중 운송장비·부품이 5%대 하락했다. IT(정보통신) 서비스는 4% 이상 내렸다. 금융, 건설, 유통 제약은 3% 이상 떨어졌다. 화학, 일반서비스, 제조는 2% 이상 하락했다. 기계·장비, 전기·전자는 1%대 떨어졌다. 의료·정밀기기는 강보합이었다.

코스닥 시총 상위 종목 중 에이비엘바이오(106,300원 ▼5,700 -5.09%), 코오롱티슈진(101,200원 ▼5,400 -5.07%), 삼천당제약(347,000원 ▼18,500 -5.06%)은 5% 이상 떨어졌다. 레인보우로보틱스(638,000원 ▼28,000 -4.2%)는 4%대 하락했다. 에코프로비엠(176,700원 ▼5,700 -3.13%)은 3%대, 에코프로(118,700원 ▼2,900 -2.38%)는 2%대 내렸다. 알테오젠(359,500원 ▼7,000 -1.91%)은 1% 하락했다. 파두(112,200원 ▲4,300 +3.99%)는 3% 이상 올랐다.

이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 종가보다 1.0원 내린 1506.8원(오후 3시30분 종가 기준)을 기록했다.

코스피 하락세와 외국인의 순매도세가 이어지는 상황 속에서 금융투자업계 전문가들은 다음날 새벽에 예정된 엔비디아의 1분기 실적 발표가 분위기를 반전시키는 요인이 될 수 있을지 주목한다.

임정은 KB증권 연구원은 "엔비디아의 1분기 실적 발표가 최근 미국 반도체주 부진과 파업 리스크 영향으로 주가 수익률이 저조했던 국내 반도체 업종에 온기를 불어넣을 수 있을지 주목된다"고 말했다.

엔비디아의 1분기 실적이 고금리 등 매크로 불안을 잠재울 수 있을지도 살펴봐야 할 요소로 꼽았다. 한지영 키움증권 연구원은 "엔비디아가 1분기 실적 발표를 통해 △매출액·매출총이익률(GPM) 등 실적과 수익성 가이던스의 시장 기대치 상회 여부 △AI 칩인 'H200'의 중국 매출 신호 여부 △실적 발표 직후 셀온(Sell-on·호재 속 차익실현) 여부 등을 충족할 수 있는지 시장의 요구 조건이 많은 상황"이라며 "하지만 기대치에 부합하는 수준의 결과만 나오더라도 매크로 불안을 일정 부분 상쇄시켜줄 수 있다"고 분석했다.