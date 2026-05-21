[여의도 클라쓰] '에치에프알, 삼성전자, KX하이텍' 클라쓰 올릴 종목은?

좋은정보 어드바이저는 삼성전자 파업을 저점 매수 기회로 보며 온디바이스 AI 관련주로 파두와 에이직랜드를 언급했다. 박찬홍 어드바이저는 삼성전자 파업을 단기 악재로 보고 조정 시 분할 매수를 권했다. 이재상 어드바이저는 KX하이텍을 추천하며 반도체 전후공정 부품 소재 업체로서 AI 인프라 확대에 따른 첨단 패키징 소재 개발 중임을 강조했다.