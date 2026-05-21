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[여의도 클라쓰] '에치에프알, 삼성전자, KX하이텍' 클라쓰 올릴 종목은?

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[여의도 클라쓰] '에치에프알, 삼성전자, KX하이텍' 클라쓰 올릴 종목은?

주혁 MTN PD
2026.05.21 06:28
좋은정보 어드바이저는 삼성전자 파업을 저점 매수 기회로 보며 온디바이스 AI 관련주로 파두와 에이직랜드를 언급했다. 박찬홍 어드바이저는 삼성전자 파업을 단기 악재로 보고 조정 시 분할 매수를 권했다. 이재상 어드바이저는 KX하이텍을 추천하며 반도체 전후공정 부품 소재 업체로서 AI 인프라 확대에 따른 첨단 패키징 소재 개발 중임을 강조했다.

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리

▶ 좋은정보 어드바이저

-삼성전자 파업 기정사실화…저점 매수 기회

-온디바이스AI: 파두(112,200원 ▲4,300 +3.99%), 에이직랜드(29,500원 ▲2,900 +10.9%)

▶ 박찬홍 어드바이저

-삼성 파업, 단기 악재…조정시 분할 매수 급등시 매도

▶▶▶ 클라쓰 있는 종목

▶ 좋은정보 어드바이저

에치에프알(30,450원 ▲1,750 +6.1%)(230240)

-5G 광중계기 및 특화망 5G 공급

-5G SA→ 6G 전환 빅사이클 도래

-美 통신업체 CAPEX 투자 수혜 기대

-6월 2일 미국 주파수 경매 모멘텀

▶ 박찬홍 어드바이저

삼성전자(276,000원 ▲500 +0.18%)(005930)

-파업 노이즈 지속, 정부 긴급조정권 발동 가능성

-국내증시 결국 삼성전자, 반도체 섹터와 커플링

-역대급 실적 달성 및 반도체 슈퍼사이클 지속

-AI 서버향 메모리 수요 급증

-HBM 최초 상용화 및 엔비다아 HBM4 납품 전망

▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰

▶ 이재상의 레벨업 클라쓰

▶ 이재상 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 'KX하이텍(1,769원 ▲71 +4.18%)(052900)'

-반도체 전후공정 부품 소재 업체

-AI 인프라 확대 따른 첨단패키징 소재 개발 중

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