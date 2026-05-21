[여의도 클라쓰] '에치에프알, 삼성전자, KX하이텍' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리
▶ 좋은정보 어드바이저
-삼성전자 파업 기정사실화…저점 매수 기회
-온디바이스AI: 파두(112,200원 ▲4,300 +3.99%), 에이직랜드(29,500원 ▲2,900 +10.9%)
▶ 박찬홍 어드바이저
-삼성 파업, 단기 악재…조정시 분할 매수 급등시 매도
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 좋은정보 어드바이저
에치에프알(30,450원 ▲1,750 +6.1%)(230240)
-5G 광중계기 및 특화망 5G 공급
-5G SA→ 6G 전환 빅사이클 도래
-美 통신업체 CAPEX 투자 수혜 기대
-6월 2일 미국 주파수 경매 모멘텀
▶ 박찬홍 어드바이저
삼성전자(276,000원 ▲500 +0.18%)(005930)
-파업 노이즈 지속, 정부 긴급조정권 발동 가능성
-국내증시 결국 삼성전자, 반도체 섹터와 커플링
-역대급 실적 달성 및 반도체 슈퍼사이클 지속
-AI 서버향 메모리 수요 급증
-HBM 최초 상용화 및 엔비다아 HBM4 납품 전망
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 이재상의 레벨업 클라쓰
▶ 이재상 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 'KX하이텍(1,769원 ▲71 +4.18%)(052900)'
-반도체 전후공정 부품 소재 업체
-AI 인프라 확대 따른 첨단패키징 소재 개발 중
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