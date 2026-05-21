[고래사냥] '그린리소스·티이엠씨·두산로보틱스·이랜텍! 내일장 고래 종목은?!

노동장관이 삼성 노사 임금협상 중재에 나섰고, 정부의 긴급조정권 발동 시 쟁의행위가 중지될 수 있다고 했다. 외신은 삼성 파업으로 AI 반도체 공급 차질을 우려했다. 하락장 속에서 에볼라 관련주가 주목받았으며, 그린리소스, 티이엠씨, 두산로보틱스, 이랜텍이 고래 종목으로 언급됐다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

노동장관 직접 중재 나서… 삼성 총파업 피할까?

- 삼성 노사 임금협상 재개… 노동장관 직접 중재 나서

- 정부 긴급조정권 발동 시 즉시 쟁의행위 중지

- 긴급조정권, 노동자 현장 복귀 및 파업 30일간 금지

- 외신도 주목한 삼성 파업 "AI 반도체 공급 차질 우려"

- 특징주 : 삼성전자(276,000원 ▲500 +0.18%), 티이엠씨(25,200원 ▼650 -2.51%), 프로이천(3,725원 ▲90 +2.48%)

▶▶▶ 명품투자 POINT

하락장 속 에볼라 관련주 눈길… 모멘텀 이어질까?

- 에볼라·한타바이러스 동시 엄습… 글로벌 우려 확산

- 녹십자엠에스(6,230원 ▲1,370 +28.19%), 한타바이러스 신속 진단키트 기술 보유

- 그린생명과학(3,000원 ▲140 +4.9%), 바이오의약품 중간체 합성 기술력 강자

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 그린리소스(15,500원 ▲600 +4.03%)(402490)

- 자회사 래티스, 세계 유일 초전도선재 공정 구축

- 양자컴퓨터, 반도체, 초전도체 핵융합에너지 동시 수혜

- 삼성전자 파운드리 회복 수혜주

- 세계 최고 수준의 초고밀도 코팅기술 확보

- 대규모 시설 투자…

2,000억 규모 생산 캐파 확보

▶오늘의 고래사냥법 - 티이엠씨(25,200원 ▼650 -2.51%)(425040)

- 상반기 내 고순도 헬륨가스 양산 임박

- SK하이닉스 프로젝트와 용인 반도체 클러스터 수주 기대

- 차세대 반도체·양자컴퓨터 핵심 동위원소 생산기술 확보

- 3D CT 플랫폼 검사장비 부각

- 글로벌 반도체·배터리 검사 시장 진입

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 두산로보틱스(95,500원 ▼4,600 -4.6%)(454910)

- 두산, SK실트론 인수 사실상 확정

- 두산, 자회사 두산로보틱스 주식 증권사에 넘겨

- 지난 7일 1차 블록딜, 19일 2차 블록딜 확인

- 북미 로봇 수주 대응 위해 캐파 4배 증설

- 북미 신공장 이전 6월 완료…하반기 매출 반영

▶오늘의 명품투자 포착주 - 이랜텍(12,450원 ▲870 +7.51%)(054210)

- 자율주행 로봇·로봇 청소기용 중대형 배터리팩 개발

- LG엔솔 등 배터리사·로봇 제조사들과의 협업 진행

- 2차전지·로봇 융합 부품 기업

- 자회사 이랜시스, 삼성에 로봇 핵심 구동 부품 공급

- 저PER·저PBR 매력의 저평가 우량주

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