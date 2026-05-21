[적중! 대박 예감] '안국약품, 한중엔시에스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 급등왕 내일장 프리뷰
<기술적 반등 임박?>
▶ 급등왕의 내일장 주도섹터를 잡아라
-통신주, AI 장착하고 랠리 시동?
-저출산·고령화 시대, 로봇이 답!
▶ 급등왕의 시그널 공략주
<안국약품(11,110원 ▲310 +2.87%)(001540)>
안구건조증 개량 신약 파이프라인 확보
안저 검사용 AI 기기 '뷰노메드 펀더스 AI' 개발
미용 및 헬스케어 사업 확대 긍정적
▶▶▶ 민정욱의 1급 기밀 수익 파일 <필승! 수급매매 기법>
▶ 명성욱의 1급 기밀 시장 전략 <변동성 영향력 얼마나?>
▶ 민정욱의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
'피에스케이홀딩스(124,100원 ▲7,600 +6.52%)(031980)'
반도체 후공정 장비 전문 글로벌 지주회사
HBM 패키징용 리플로우 및 디스컴 장비 주력
삼성전자·SK하이닉스 등 대형 메모리 고객사 확보
'SNT에너지(40,900원 ▼2,850 -6.51%)(100840)'
공랭식 열교환기 등 플랜트 장비 설계·제작 전문
원전과 친환경 발전 설비 부문 사업 확장
현대건설·삼성엔지니어링 등과 협력
매출 과반 이상 수출 발생, 중동·북미·동남아 중심
▶ 민정욱의 1급 기밀 탑픽 종목 '한중엔시에스(47,200원 ▼3,500 -6.9%)(107640)'
ESS·전기차 관련 열관리 및 배기 부품 제조
ESS 수냉식 냉각시스템, EV 공조·배터리 열관리 모듈 개발
북미 ESS 프로젝트 중심 수주 확대 긍정적
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