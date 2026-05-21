[적중! 대박 예감] '안국약품, 한중엔시에스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

급등왕은 내일장 주도 섹터로 통신주와 로봇 관련주를 제시했다. 안국약품은 안구건조증 개량 신약 파이프라인 확보와 안저 검사용 AI 기기 개발로 미용 및 헬스케어 사업 확대가 긍정적이라고 언급했다. 민정욱은 피에스케이홀딩스, SNT에너지, 한중엔시에스를 1급 기밀 원샷 포착 종목으로 꼽았다.