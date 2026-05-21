자이글, 안유성 명장 협업 그릴에어프라이어 '자이글 플립' 사전 구매

헬스케어 및 스마트 가전 전문기업 자이글(5,310원 0%)은 안유성 명장과 협업한 그릴에어프라이어'자이글 플립'의 사전구매 행사를 진행한다고 21일 밝혔다.

자이글 플립은 그릴과 에어프라이어 기능을 하나로 통합한 '2in1' 제품으로 방향 전환만으로 서로 다른 조리 방식을 구현할 수 있는 것이 특징이다. 별도의 부품 교체 없이 그릴모드와 에어프라이 모드를 간편하게 전환할 수 있어 사용자 편의성을 높였다. 또한 제품 상단 QR코드를 통해 그릴요리 및 에어프라이어 요리 레시피를 제공한다.

특히 안유성 명장은 개발과 레시피 작업까지 함께했다. 자이글 플립으로 조리하는 영상 촬영까지 열정적으로 직접 진행한 안유성 명장은 16대 조리명장으로서 조리 노하우를 자이글플립에 담아냈다. 흑백요리사에 출연한 안유성 명장은 최근 천하제빵에서도 자신의 조리노하우가 담긴 메뉴를 선보이기도 했다.

이 제품은 하나의 기기로 다양한 요리가 가능한 구조를 적용해 주방 공간 효율성과 활용도를 동시 강화했다. 기존 에어프라이어 대비 낮은 전력을 사용해 사용부담감은 낮췄고, 조리 기능 통합을 통해 소비자의 추가 가전 구매 부담을 줄이고 효율적인 주방 환경을 구현할 수 있도록 설계됐다.

사용 환경 또한 실내 주방뿐 아니라 캠핑 등 야외활동까지 확장했다. 1인 가구 및 소형 주거 환경에 적합한 컴팩트한 디자인을 적용했으며, 직관적인 조작 방식을 통해 요리에 익숙하지 않은 사용자도 손쉽게 사용할 수 있도록 했다.

자이글 관계자는 "자이글 플립은 기기 방향 전환만으로 다양한 조리 방식을 구현하는 차별화된 구조를 갖춘 제품"이라며 "공간 효율성과 사용 편의성을 동시에 만족시키는 멀티쿠킹 솔루션으로 다양한 라이프스타일 수요에 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

자이글은 2008년 12월 이진희 대표가 설립한 회사로 동명의 조리기구 '자이글'의 인기에 힘입어 2016년 9월 코스닥 시장에 상장했다. 현재 헬스케어와 스마트 가전 제품 등으로 포트폴리오를 확장하고 있다.