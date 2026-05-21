BTS 부산 콘서트, 못 가면 여기서…전 세계 극장서 '생중계' 확정

그룹 방탄소년단(BTS)의 부산 콘서트 2일 차 공연이 전 세계 극장에서 생중계된다. /사진제공=빅히트뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단(BTS)의 부산 콘서트 2일 차 공연이 전 세계 극장에서 생중계된다.

21일 빅히트뮤직은 방탄소년단의 오는 6월13일 부산 콘서트 2일 차 공연을 극장에서 실시간으로 감상할 수 있는 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN: LIVE VIEWING'(방탄소년단 월드 투어 '아리랑' 인 부산: 라이브 뷰잉)을 확정했다고 밝혔다.

라이브 뷰잉은 대형 스크린과 풍부한 사운드로 수많은 관객이 하나의 장소에 모여 콘서트를 생생하게 즐기는 실시간 중계 서비스다. 전 세계 음악 팬들이 시공간을 초월해 축제 열기를 함께 나눌 것으로 기대를 모은다.

라이브 뷰잉은 내달 13일 전 세계 80여개 국가 및 지역, 3800개 이상의 상영관에서 진행된다. 지역별 시차를 고려해 북미와 남미, 유럽 지역에서는 공연 종료 후 1~2일 이내에 딜레이 중계로 글로벌 관객을 찾아간다.

국내에서는 CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 주요 멀티플렉스 3사에서 만나볼 수 있다. 라이브 뷰잉 국내 예매는 오는 28일 오전 10시, 글로벌은 같은 날 밤 10시부터 순차 시작된다.

구체적인 상영 국가/지역은 'BTS LIVE VIEWING' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

방탄소년단은 앞서 2022년 10월 부산 아시아드 주경기장에서 '2030부산 세계박람회 유치 기원 콘서트 'Yet to Come' in Busan'을 개최한 바 있다. 약 3년 8개월 만에 같은 장소에서 콘서트가 열리자 전 세계 팬들이 부산으로 몰려들고 있다.

올해 6월13일 데뷔 12주년을 맞이하는 방탄소년단은 지난 3월 고양 콘서트를 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지의 34개 도시에서 총 85회에 걸치는 전무후무한 규모의 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''을 이어가고 있다.

지난 16일~17일과 19일(현지 시각)에는 콜드플레이(Coldplay) 이후 두 번째로 미국 스탠퍼드 스타디움(Stanford Stadium)에 입성해 수만 명의 글로벌 관객들을 열광시켰다.