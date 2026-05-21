[더벨]미래산업, SK하이닉스와 66억 규모 공급계약 체결

반도체 검사장비 전문기업 미래산업이 SK하이닉스와 66억원 규모의 반도체 검사 장비 공급 계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 이번 계약은 각각 26억3800만원과 39억5700만원 규모의 2건으로, 미래산업의 지난해 연간 매출액의 약 13%에 해당한다. 미래산업은 최대주주인 넥스턴앤롤코리아의 지배력을 바탕으로 글로벌 마케팅에 속도를 내고 있다고 전했다.

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반도체 검사장비 전문기업 미래산업(27,450원 ▲850 +3.2%)이 글로벌 반도체 기업인 SK하이닉스를 상대로 연이은 공급계약을 체결했다고 21일 밝혔다.

전일 공시에 따르면 미래산업은 SK하이닉스와 총 2건의 반도체 검사 장비 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 금액은 각각 26억3800만원과 39억5700만원으로 합산한 총 수주 규모는 약 66억원이다. 지난해 연간 매출액의 약 13% 규모다.

미래산업의 최대주주는 코스닥에 상장된 넥스턴앤롤코리아로 205만6631주(40.4%)을 보유 중이다. 회사는 최대주주의 지배력을 바탕으로 중장기 성장을 위한 글로벌 마케팅에 속도를 내고 있다고 전했다.