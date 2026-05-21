삼전닉스, 초반부터 질주…삼전 파업 유보·엔비디아 서프라이즈에 환호

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삼성전자(294,750원 ▲18,750 +6.79%)와 SK하이닉스(1,859,000원 ▲114,000 +6.53%)가 장 초반부터 강세다. 엔비디아의 실적 호조와 삼성전자 노사가 파업 직전 극적으로 합의안 도출에 성공했다는 소식에 투자심리가 개선된 것으로 보인다.

21일 오전 9시3분 현재 코스피 시장에서 삼성전자는 전 거래일 대비 1만8000원(6.52%) 오른 29만4000원, SK하이닉스는 7만5000원(4.30%) 오른 182만원에 거래되고 있다.

같은 시각 우선주인 삼성전자우(185,900원 ▲8,100 +4.56%)는 8500원(4.78%) 오른 18만6300원, SK하이닉스 최대 주주인 SK스퀘어(1,104,000원 ▲75,000 +7.29%)는 6만900원(6.71%) 오른 109만8000원을 나타낸다.

간밤 삼성전자 노사는 예고된 파업 90분 전에 극적으로 잠정 합의안 도출에 성공했다. 노사는 사업성과의 10.5%를 재원으로 DS(반도체)부문에 특별경영성과급으로 지급하는 방안에 합의했다. 마지막까지 쟁점 사안이었던 재원 배분율은 부문 40%, 사업부 60%로 정리했다.

엔비디아도 12분기 연속 매출 신기록을 경신했다. 엔비디아는 20일(현지시간) 회계연도 1분기(2∼4월) 매출액이 816억2000만달러(약 122조원)로, 전 분기 대비 20% 증가했다고 공시했다. 조정 주당순이익(EPS)도 1.87달러로 월가 예상치 1.76달러를 상회했다.