정은보 거래소 이사장, 세계연맹 참석차 유럽 출국

정은보 한국거래소 이사장(사진 정가운데)이 26일 오후 4시 서울 영등포구 여의도 한국거래소 서울사옥 홍보관에서 직원들과 함께 코스피 사상 최초 종가 8,000피 돌파 기념으로 축하 세레머니를 하고 있다. /사진=한국거래소

한국거래소는 지난 31일 정은보 한국거래소 이사장이 2026년 세계거래소연맹(WFE) 2차 이사회 참석 및 노르웨이 국부펀드 방문을 위해 유럽으로 출국했다고 1일 밝혔다.

세계거래소연맹(World Federation of Exchanges)은 나스닥, 시카고상업거래소, 일본거래소 등 세계 각국의 정규거래소가 회원으로 참여하는 협의체다. 지난 1961년 설립됐다.

정 이사장은 룩셈부르크에서 개최되는 WFE 2차 이사회에 참석하여, 글로벌 자본시장 및 거래소 산업 주요 현안에 대해 주요 거래소 CEO들과 논의할 예정이다.

이후 노르웨이 국부펀드와의 면담을 진행한다. 이 자리에서 우리 정부 및 한국거래소가 추진해 온 제도 개선 성과와 한국 자본시장의 변화 방향 등을 공유하며 글로벌 장기 투자자 관점에서의 한국 시장 투자 매력을 설명할 계획이다.

정 이사장은 "한국 자본시장이 역사적인 성과를 이어가고 있는 지금이 우리 증시의 매력을 알릴 적기"라며 "앞으로도 글로벌 국부펀드 및 연기금과의 긴밀한 소통을 통해 신뢰 관계를 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.