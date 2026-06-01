인하공전 평생교육원, 시민라이프칼리지 '왕초보 실용 용접' 과정 운영

'왕초보를 위한 생활 속 실용 용접' 과정 수업 모습./사진제공=인하공전

인하공업전문대학 평생교육원은 최근 (재)인천인재평생교육진흥원의 지원을 받아 인천시민대학 시민라이프칼리지 '왕초보를 위한 생활 속 실용 용접' 과정을 운영했다고 1일 밝혔다.

이번 과정은 용접을 처음 접하는 인천 시민을 대상으로 실생활에서 활용할 수 있는 기초 용접 기술을 쉽고 안전하게 익힐 수 있도록 기획된 프로그램이다. 교육은 지난 4월11일부터 5월30일까지 총 8차시(24시간) 진행됐으며, 인하공전 용접실습실에서 매주 토요일 이론과 실습을 병행하는 방식으로 운영됐다.

교육 과정은 △용접 안전교육 및 이론교육 △아크 생성 △비드 만들기 △직선 용접 △기본 조인트 용접 등 단계별 실습 중심으로 구성됐다.

지난 1학기 용접(기초) 과정은 조기 마감될 정도로 높은 관심을 받았다. 2학기에는 용접 심화 과정인 '실생활 용접 마스터'를 비롯해 'AI브랜딩', '가구제작' 과정이 개설될 예정이다.

오경석 평생교육원장은 "시민 수요를 반영한 실습 중심 평생교육 프로그램을 지속적으로 확대해 지역사회와 함께 성장하는 시민 맞춤형 교육을 실현하겠다"고 말했다.