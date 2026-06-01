에이치알티로보틱스, 중기부 R&D 과제 주관사 선정…피지컬AI 본격화

로봇 솔루션 전문기업 에이치알티로보틱스는 중소벤처기업부 주관 '2026년 지역혁신선도기업육성 연구개발(R&D)' 과제의 주관연구개발기관으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

이번 과제명은 'AI(인공지능) 영상 분석 기반 이상 상황 감지 및 제조 공정 내 부품·공구 전달용 지능형 모바일 양팔 로봇 통합 운영 플랫폼 개발'이다. 총 연구개발비는 약 17억9000만원 규모이며 연구기간은 지난 4월부터 2028년 3월까지 24개월이다.

에이치알티로보틱스는 이번 과제를 통해 기존 로봇 자동화 기술에 AI 기술을 접목하고 피지컬AI 시장 진출을 본격화한다. 고정 위치에서 작업하던 협동로봇, 공장 내 물류 운송을 담당하는 자율이동로봇, 비정형 제품을 인식하는 3차원(3D) 비전 기술을 하나로 통합하는 것이 핵심이다.

특히 회사는 AI 영상 분석 기술을 기반으로 제조 공정 내 이상 상황을 감지하고 부품, 제품, 공구를 작업자에게 전달하거나 공정 간 이송하는 지능형 모바일 양팔 로봇 플랫폼을 개발한다.

김만구 에이치알티로보틱스 대표는 "기존 로봇 자동화 기술에 AI 기술을 접목하고 제조 현장에 실질적으로 적용할 수 있는 피지컬AI 시스템을 개발하겠다"며 "기술력과 시장성을 갖춘 로봇 플랫폼을 확보해 매출 성장 기반을 강화하고 향후 피지컬AI 시장에서 선도적인 위치를 확보할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 에이치알티로보틱스는 와이투솔루션(4,690원 ▼200 -4.09%)의 자회사다. 초저상형자율이동로봇(AMR) 플랫폼 개발 등 로봇 사업 영역을 확대하며 하이테크 로봇 밸류체인 구축에 나서고 있다.

한편 와이투솔루션은 1976년 11월 설립된 회사로 전원공급장치(PSU) 개발 및 제조를 주력으로 하고 있다. 1995년 12월 코스피 시장에 상장했다.