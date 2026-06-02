삼성 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기, '월 2만대' 판매 돌파

삼성전자 모델이 월 판매량 2만대를 돌파한 '비스포크 AI 스팀'을 소개하고 있다./사진제공=삼성전자

삼성전자(357,000원 ▲8,000 +2.29%)가 '비스포크 AI(인공지능) 스팀' 로봇청소기의 월 판매량이 지난달 처음으로 2만대를 돌파했다고 2일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간보다 약 60% 증가한 수준이다.

삼성전자에 따르면 신혼가전 시장에서도 높은 선호도를 보이며 5월 한 달간 신혼가전 패키지 구매 고객 3쌍 중 1쌍이 '비스포크 AI 스팀'을 선택했다. 지난 3월 출시된 2026년형 '비스포크 AI 스팀'은 강력한 흡입력, AI 주행 성능뿐만 아니라 보안, 물걸레 스팀 살균을 통한 위생관리까지 로봇청소기 본연의 성능을 두루 갖췄다는 평가다.

특히 '비스포크 AI 스팀 울트라'와 '비스포크 AI 스팀 플러스'는 전작 대비 최대 2배 수준인 10W(와트)의 강력한 흡입력을 갖췄다.

또 '팝 아웃 콤보' 기능을 통해 벽면과 모서리까지 꼼꼼하게 청소해 기존 로봇청소기의 한계로 꼽히던 사각지대를 줄였고 100℃의 고온 스팀으로 물걸레 표면에 남아있을 수 있는 유해균과 냄새를 효과적으로 제거해 청소 후에도 위생적인 상태를 유지할 수 있다.

올해 새롭게 선보인 '자동 급배수' 모델은 사용자가 직접 물을 채우거나 비우는 번거로움도 줄였다. 아울러 한층 강화된 삼성전자의 독보적인 보안 솔루션 '녹스 매트릭스(Knox Matrix)'와 '녹스 볼트(Knox Vault)'를 탑재했다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 "'비스포크 AI 스팀' 로봇청소기 월 판매량 2만 대 돌파는 강력한 청소 성능과 위생, 보안, 편의성을 모두 갖춘 제품 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "소비자들에게 폭넓은 선택을 받으며 AI 가전 대중화를 이끌어 나가겠다"고 말했다.