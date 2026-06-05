코스피, 8100선까지 '뚝'…브로드컴 쇼크에 SK하이닉스 8% 하락

(서울=뉴스1) 박지혜 기자 = 코스피 지수가 하락 출발한 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 장초반 시황이 나타나고 있다. 한국거래소는 이날 오전 9시 8분 25초 코스피 시장에 매도 사이드카를 발동했다고 공시했다. 코스피 매도 사이드카 발동은 지난달 18일 이후 12거래일 만이다. 2026.6.5/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 박지혜 기자

코스피 시장에 매도 사이드카가 울리는 등 코스피 지수가 5일 장 초반 8100선까지 떨어졌다. 간밤 미국 반도체주 약세 여파에 SK하이닉스(2,116,000원 ▼182,000 -7.92%)와 삼성전자(334,000원 ▼17,500 -4.98%)가 각각 8%대, 6%대 떨어졌다.

5일 오전 9시24분 현재 코스피는 전 거래일 대비 510.31포인트(5.91%) 내린 8129.10을 나타내고 있다. 이날 한국거래소는 오전 9시8분 코스피에 매도호가 일시효력정지(사이드카)를 발동했다고 밝혔다. 올해 코스피에서 울린 21번째 사이드카이며 매도 사이드카로는 10번째다.

간밤 뉴욕증시에서는 혼조세를 보였다. 반도체 제조사 브로드컴의 실적 실망감으로 반도체 업종이 약세를 보이면서 기술주 중심의 나스닥종합지수는 하락했다. 반면 국제유가가 하락하면서 다우지수는 사상 최고치로 마감했다.

이날 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 874.86포인트(1.73%) 오른 5만1561.93에 마감, 사상 최고치 기록을 경신했다. S&P500지수도 전장보다 30.63포인트(0.41%) 오른 7584.31에 마감했다.

한지영 키움증권 연구원은 "미국 반도체주 약세, 원/달러 환율 1530원대 돌파 부담 등으로 이날 코스피 시장은 하락 출발했다"며 "장중 반도체에서 비반도체로의 업종 순환매 장세가 전개되면서 장중 낙폭을 만회해 갈 것"이라고 말했다.

이날 코스피 시장(한국거래소와 넥스트레이드 통합 기준)에서 외국인과 기관이 각각 8711억원, 2204억원을 순매도했다. 개인은 1조178억원을 순매수했다.

코스피 업종 중 유통이 7%대 급락세다. 전기·전자, 제조는 6%대 약세다. 기계·장비는 5% 이상, 보험은 4% 이상 떨어지고 있다. 화학, 금융은 2%대 하락세다. 오락·문화, 통신은 약보합세인 반면 증권, 제약은 강보합에 거래 중이다. 음식료·담배가 2% 이상 오르고있다.

코스피 시가총액 상위 종목 중 삼성물산(451,500원 ▼83,500 -15.61%)이 14%대 급락세다. SK하이닉스(2,116,000원 ▼182,000 -7.92%), SK스퀘어(1,252,000원 ▼109,000 -8.01%), 현대모비스(696,000원 ▼52,000 -6.95%)가 8%대 약세다. 삼성전자(334,000원 ▼17,500 -4.98%), 현대차(678,000원 ▼22,000 -3.14%), 삼성생명(400,500원 ▼37,500 -8.56%)이 6% 이상 떨어지고 있다. 삼성전기(1,780,000원 ▲64,000 +3.73%), 기아(158,800원 ▼5,500 -3.35%), 두산에너빌리티(95,300원 ▼3,900 -3.93%)는 4%대 내림세다. HD현대중공업(661,000원 ▲10,000 +1.54%)과 삼성바이오로직스(1,332,000원 ▼18,000 -1.33%)는 1% 이상 오르고 있다. KB금융(169,500원 ▲5,300 +3.23%)은 4%대 상승세다.

코스닥은 전 거래일 대비 37.35포인트(3.56%) 내린 1012.38을 나타내고 있다.

코스닥 시장에서 외국인이 1040억원을 순매도했다. 개인과 기관이 각각 807억원, 219억원을 순매수했다.

코스닥 전 업종이 하락세다. 기계·장비, 전기·전자, 화학이 5%대 약세다. 제조는 4% 이상 떨어지고 있다. 금융, 운송장비·부품, 유통, 금속은 3%대 하락세다. 건설, 종이·목재, IT(정보통신) 서비스는 2% 이상 내리고 있다. 의료·정밀기기, 제약, 섬유·의류, 통신은 1%대 내림세다. 음식료·담배, 출판·매체복제는 약보합세다.

코스닥 시총 상위 종목도 하락세다. 주성엔지니어링(216,500원 ▼34,000 -13.57%)이 11%대 급락세다. 레인보우로보틱스(671,000원 ▼43,000 -6.02%)는 6%대 약세다. 에코프로비엠(182,200원 ▼15,200 -7.7%), 에코프로(119,700원 ▼9,100 -7.07%)는 5% 이상 떨어지고 있다. 리노공업(94,300원 ▼5,300 -5.32%)은 4%대, 코오롱티슈진(100,000원 ▼9,500 -8.68%)은 3%대 내림세다. 알테오젠(335,500원 ▼11,000 -3.17%)은 2% 이상 하락하고 있다. 삼천당제약(294,000원 ▼15,500 -5.01%)은 약보합에 거래 중이다.

이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 종가보다 0.7원 내린 1529.0원에 출발했다.