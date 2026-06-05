NH證, IMA 2호 3시간 만에 완판…법인·초고액자산가 수요 집중

NH투자증권은 IMA(종합투자계좌) 2호 상품인 'N2 IMA1 중기형 2호'가 지난 1일 모집 개시 후 약 3시간 만에 조기 완판됐다고 5일 밝혔다.

N2 IMA1 중기형 2호는 지난 1일 판매 첫날 1200원 규모의 모집 물량을 모두 소진했다. 판매금액 중 66%에 해당하는 649억원이 외부에서 유입된 신규자산이다. 개인 고객 신규자산 162억원, 법인 고객 신규자산 487억원으로 법인을 중심으로 신규 자금 유입이 두드러졌다.

NH투자증권은 신규 자금이 대거 들어왔다는 점에서, IMA가 외부 자금을 유치하는 핵심 자산관리 플랫폼의 기능을 하고 있다고 분석했다.

고객 유형별로는 법인 고객 비중이 66%로 개인(비중 34%)을 앞질렀다. 1호 판매 당시 법인 55%, 개인 45%와 비교하면 법인 비중이 더욱 확대됐다. IMA가 기업 여유자금 운용 수단으로서 입지를 다지고 있다고 NH투자증권은 분석했다.

자산 규모별로는 금융자산 30억원 이상 초고액자산가와 10억원 이상 고액자산가의 판매금액이 개인 판매금액의 32%를 차지했다. 초고액자산가와 고액자산가들의 인당 평균 가입금액 역시 일반 고객 대비 약 3배가량 높았다.

윤병운 NH투자증권 대표이사는 "판매금액의 66%가 신규자산으로 유입되고 법인·고액자산가 고객 비중이 높아진 것은 IMA가 단순 투자상품을 넘어 기업과 자산가들의 핵심 자금 운용 플랫폼으로 자리 잡고 있다는 방증"이라며 "앞으로도 검증된 기업금융 자산을 기반으로 투자 자산을 선별하고, 경쟁력 있는 IMA 상품을 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.