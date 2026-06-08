티로보틱스, 중국서 '차페크상' 수상…"AMR·피지컬AI 기술력 인정"

박현섭 티로보틱스 부사장이 차페크상의 상장과 트로피를 들고 있다./사진 제공=티로보틱스

진공로봇 및 피지컬AI 전문기업 티로보틱스(15,340원 ▼1,430 -8.53%)가 중국 로봇산업 분야의 시상식인 '2026 제12회 차페크상'(The Capek Prize)에서 기술혁신 제품상을 수상했다고 8일 밝혔다.

이번 시상식은 지난 5일 중국 안후이성 우후시 신화리엔리칭 호텔에서 개최됐다. 행사에는 중국 및 글로벌 로봇산업 관계자 약 700여명이 참석했다.

차페크상은 지난 10여년간 중국 로봇산업 발전에 기여한 기업과 기관, 개인 등을 선정해 시상하는 행사다. 업계에서는 로봇산업 분야의 대표적인 권위 있는 시상식 중 하나로 평가받고 있다.

티로보틱스는 자율주행로봇(AMR) 분야의 정밀 제어 기술과 이를 기반으로 한 피지컬AI 확장 가능성을 인정받아 수상 기업에 선정됐다.

회사는 지난 3월 열린 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에서 피지컬AI 기반 휴머노이드 플랫폼 '티알-웍스'(TR-WORKS)를 처음 공개한 바 있다. 아울러 일본 화낙(FANUC), 일본 THK, 레인보우로보틱스 등과의 로봇 협력 기술도 함께 선보이며 로봇 생태계 확장 전략을 제시했다.

현재 카이스트(KAIST) 인공지능(AI) 공장 통합운영 플랫폼 '카이로스'(KAIROS)의 피지컬AI 공장 실증 사업에도 참여 중이다. 이를 통해 AI 기반 자율제조 및 스마트팩토리 기술 고도화를 추진하고 있다.

AMR 사업에서도 북미 시장 내 레퍼런스를 지속 확대하고 있다. 티로보틱스는 지난 2023년부터 2024년까지 북미 배터리 공장에 약 600대 규모의 AMR을 공급하며 대규모 양산 프로젝트 수행 경험을 확보했다. 최근에는 미국 포드의 에너지저장장치(ESS)용 이차전지 생산 공장 대상 약 988만달러(약 150억원) 규모 AGV 공급 프로젝트를 수주하며 북미 시장 내 경쟁력을 재입증했다.

티로보틱스는 반도체, 이차전지, 자동차 산업군을 중심으로 스마트 물류자동화 사업을 확대하고 있다. 향후 북미 시장 내 ESS, 데이터센터, 반도체 등 첨단 공정 자동화 분야를 중심으로 피지컬AI 기반 스마트팩토리 사업 확대에도 적극 나설 계획이다.

티로보틱스 관계자는 "이번 차페크상 수상은 AMR과 피지컬AI 기술 경쟁력을 글로벌 시장에서 인정받은 의미 있는 성과"라며 "향후 스마트팩토리와 첨단 공정 자동화 시장에서 차세대 로봇 솔루션 공급을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 티로보틱스는 반도체 및 디스플레이용 진공 로봇을 개발하는 로봇 전문기업이다. 신성장 동력으로 공장 자동화용 물류 로봇(AGV·AMR) 사업을 전개하고 있다.