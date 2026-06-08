젠슨 황 "AI 주식 저가매수 기회" 발언에…두산로보틱스 3%↑

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젠슨 황 엔비디아 CEO가 AI(인공지능) 주식 관련 "저가매수 기회"라고 발언하자 두산로보틱스(132,900원 ▼7,400 -5.27%) 주가가 강세를 보인다.

8일 오전 9시59분 현재 두산로보틱스는 전일대비 3%대 오른 14만4800원에 거래 중이다.

황 CEO가 AI 주식 관련 저가매수 기회라고 언급한 데 따른 영향으로 풀이된다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국이 이미 AI 3강 반열에 올랐다고 언급했다. 그러면서 한국이 AI 산업 발전에 가장 큰 기여국가라고 했다.

황 CEO는 이날 오전 9시 SK(567,000원 ▼58,000 -9.28%)그룹 본사에서 진행된 언론 브리핑에서 "한국이 인터넷 혁명에 이어 AI 혁명에서도 핵심 국가로 부상할 것"이라고 말했다.

그는 "한국은 지난 20년 간 한국은 메모리 기술 분야에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 구축했고 역량이 있는 나라"라며 "현재 AI 산업 내 한국이 세계 1위 기여 국가"라고 했다.

두산로보틱스 등은 황 CEO가 국내 기업들과 만나 피지컬 AI(인공지능) 관련 협력 방안을 논의하는 것으로 알려지면서 주목받았다. 이외에도 네이버(NAVER)는 전일대비 0.5% 오른 25만7000원에 거래 중이다. 장초반 6%대 하락한 23만8500원까지 떨어진 이후 소폭 회복했다. 이후 2%대 오른 26만1000원을 기록하기도 했다.

반면 LG전자(268,500원 ▼34,500 -11.39%)는 8%대, LG씨엔에스(107,400원 ▼10,100 -8.6%)는 6%대, 삼성에스디에스(230,500원 ▼22,000 -8.71%)는 8%대 하락 중이다.