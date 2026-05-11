"내가 장관인데"…개인정보위, 공공기관·기관장 SNS 사칭 방지 지원

송경희 개인정보보호위원회 위원장이 22일 오후 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 제7회 전체회의에서 모두 발언을 하고 있다/사진=뉴스1 /사진=(서울=뉴스1) 김명섭 기자

개인정보보호위원회가 개인정보 사칭 피해 방지 지원체계를 본격 운영한다고 11일 밝혔다. 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 국무위원을 비롯한 공공기관장의 개인정보를 이용한 사칭 시도가 증가해 사기 등 국민 피해가 우려되면서다.

개인정보위는 메타와 구글, 카카오(44,000원 ▼1,950 -4.24%), X, 틱톡, 네이버(NAVER(203,500원 ▼9,500 -4.46%)) 등 6개 SNS·플랫폼 사업자와 협력체계를 구축한다. 우선 공공기관·기관장 계정은 공식 인증마크를 통해 사칭 계정과 구분하기 쉽게 하는 인증절차를 지원한다.

또한 사칭 발생 시 신속하게 삭제하고 차단할 수 있는 신고·상담 창구와 신속 대응 핫라인을 제공한다. 정부기관 등 공공기관은 개인정보 포털 안내에 따라 계정 인증, 사칭 신고를 신청하거나 상담받을 수 있다.

실제로 지난 3월 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 자신을 사칭한 SNS 계정을 신고해달라고 밝힌 바 있다. 배 부총리는 자신의 페이스북 계정에 "저를 사칭한 가짜 페이스북 계정이 활동하는 사실을 알게 됐다"며 "가짜 계정을 발견하면 해당 계정 신고를 부탁드린다"고 적었다.