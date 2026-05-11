아크 레이더스 개발 썰 푼다…넥슨 개발자 콘퍼런스 참관객 모집

넥슨이 게임업계 최대 지식공유 행사인 '넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC)'의 오프라인 참관객을 모집한다고 11일 밝혔다.

넥슨은 '제19회 NDC'를 오는 6월16~18일 사흘간 성남시 판교 넥슨 사옥 및 일대에서 개최한다. 이 행사에는 업계 종사자뿐 아니라 게임 산업에 관심 있는 누구나 참관할 수 있다. 참관 신청은 NDC 공식 홈페이지에서 이달 19부터 21일까지 일자별 선착순으로 접수한다.

올해 NDC에서는 게임 기획부터 프로덕션·운영, 프로그래밍 등 게임 개발 전반을 아우르는 총 51개 발표 세션이 운영된다. 넥슨컴퍼니 소속 개발사를 비롯해 크래프톤(279,000원 ▼14,500 -4.94%), 로블록스, NC AI, 구글 딥마인드, 스노우플레이크 등 국내외 주요 게임사 및 IT 회사 소속 임직원들이 연사로 참여한다. 이 중 글로벌 흥행작 '아크 레이더스' 개발사 엠바크 스튜디오가 3개 강연에 참여해 게임 내 적용된 AI·머신러닝 기술과 데이터, 아트 등 분야별 개발 경험을 공개한다.

특히 올해는 AI 분야 강연이 대폭 확대돼 인공지능을 게임 개발에 접목한 최신 사례와 실무 노하우, 경험담이 집중적으로 공유된다. 아울러 업계 전문가들이 주제별로 의견을 교류하는 대담 형식의 강연 8종이 마련돼 한층 깊이 있는 인사이트를 전할 예정이다.

대표 대담 세션으로는 △박용현 넥슨게임즈 대표·이경혁 게임제너레이션 편집장의 '서로 다른 게임을 동시에 개발한다는 것' △강덕원 넥슨 그룹장·임경영 크래프톤 VP·김상균 경희대 교수의 '넥슨과 크래프톤의 AX 여정' △김용하 넥슨게임즈 본부장·김지훈 프로젝트 문 대표·정우철 디스이즈게임 편집장의 '내가 플레이하고 싶었던 게임을 만든다' 등이 예정돼 있다. 이 외에도 데이터, 사운드, 게임 사업 등 산업 전반을 아우르는 패널 토론이 진행된다.

행사 기간 강연 외에도 다양한 부대 프로그램이 마련된다. 먼저 넥슨 사옥에서 아트 전시회를 열고 150점 이상의 2D·3D 게임 아트웍과 게임 사운드를 선보이며 누구든 관람할 수 있도록 개방한다. 야외 이벤트 존에서는 넥슨 대표 IP를 활용한 미니게임과 각종 체험 부스, 굿즈 증정 이벤트 등을 운영한다.

2007년 시작된 NDC는 올해 19회를 맞는 국내 최대 규모의 게임 개발 지식공유 콘퍼런스로 매년 게임 산업의 최신 트렌드와 기술 노하우를 폭넓게 다뤄왔다. 올해 NDC에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.