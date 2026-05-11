李, 동학혁명 132주년 맞아 "'다함께 잘사는 나라' 국민과 만들겠다"

(서울=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 8일 서울 대한상공회의소에서 열린 제54회 어버이날 기념식에서 축사를 하고 있다. 2026.5.8/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 허경 기자

이재명 대통령이 동학농민혁명 기념식을 맞아 "국민주권정부는 1894년 농민들이 꿈꾸던 대동세상과 맞닿아 있다"며 "국민이 나라의 진정한 주인으로서 정당한 권리를 누리고 성장의 결실을 함께 나누는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 온 힘을 다하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 11일 서울 용산 국립중앙박물관에서 열린 '제132주년 동학농민혁명 기념식'에서 최휘영 문화체육관광부 장관이 대독한 기념사를 통해 이같이 전했다.

이 대통령은 "이 땅에 고귀한 민주주의의 씨앗을 뿌린 동학농민혁명 참여자들의 우렁찬 함성과 용기, 고귀한 희생 앞에 깊은 경의를 표한다"며 "백성이 나라의 근본이자 주인임을 일깨운 동학농민혁명은 대한민국 민주주의의 위대한 첫 발걸음이었다"고 밝혔다.

이어 "사람답게 사는 세상, 모두가 잘사는 대동세상을 꿈꾸며 부당한 권력에 항거하던 동학농민혁명의 정신은 우리의 가슴 속에 꺼지지 않는 등불이 됐다"며 "독립운동과 4·19혁명, 5·18 민주화 운동을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명으로 면면히 이어져 온 그 정신은 오늘날 대한민국을 세계가 주목하는 모범적 민주주의 국가로 활짝 꽃피운 원천이 됐다"고 했다.

이 대통령은 "소외된 이웃 없이 누구나 공정한 기회를 누리며 '다함께 잘사는 나라', 우리가 마주한 격차를 뛰어넘어 더 발전되고 성숙한 민주주의를 이루는 '국민이 주인인 나라' 대한민국을 국민 여러분과 함께 만들어 가겠다"고 밝혔다.