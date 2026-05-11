아이돌 됐다가, 신부 됐다가..."넌 이게 잘 어울려" 추천에 지갑 열렸다

[편집자주] 매장에 가서 옷을 입어보는 시대는 지났다. 이제 인터넷으로 옷을 입어보고 산다. 사진과 신체 정보만 입력하면 화면 속의 내가 구매하려는 옷을 입고 등장한다. 이처럼 패션 업계에도 AI 열풍이 불고 있다. 패션 회사들이 AI를 어떻게 활용하는지, 위험한 점은 없는지, 있다면 해결책은 무엇인지 알아본다.

웨딩드레스 투어, 방안에서 '딸깍'..."AI 스타일링에 지갑 열렸다"

AI 활용 효과 톡톡히 본 기업들/그래픽=윤선정

'온라인 입어보기'가 패션계에 실적으로 이어졌다. 옷이 실제 어울리는지 확인한 소비자들이 망설임 없이 옷을 구매하면서 거래액이 56% 증가하는 등 성과가 큰 것으로 나타났다.

10일 패션 업계에 따르면 AI스타일링이 매출 증가와 상품 클릭률(CTR) 상승을 이끌었다. 개인화 추천을 도입한 무신사와 가상 피팅 서비스를 제공하는 에이블리가 대표적이다.

무신사의 경우 지난해 하반기(7~12월) AI 개인 추천판을 통한 거래액(GMV)이 전년 동기 대비 56.4% 증가했다. 개인화 추천이 처음 도입된 2024년 하반기와 비교하면 약 1.56배 성장했다. 무신사는 개인화 추천을 매출 성장의 핵심 동력으로 본다.

개인화 추천 효과는 상품 클릭률(CTR)에서도 명확히 드러났다. 지난해 9월 개인화 추천 상품의 CTR은 전년동월 대비 70% 이상 급등한 반면 비개인화 추천 상품의 CTR은 같은 기간 소폭 하락했다.

무신사는 2024년 9월부터 추천판 내 개인화 AI 모델을 본격 도입했다. 이용자 개개인의 취향과 행동 데이터를 정밀 분석해 최적의 상품을 제안하는 방식이다. 현재 추천판은 △나의 관심 상품 기반 추천 △내 취향 맞춤 추천 아이템 △눈여겨본 상품과 비슷한 아이템 등 고도화된 추천 모델을 운영 중이다.

에이블리도 AI 도입 효과를 톡톡히 보고 있다. 에이블리가 자체 개발해 운영하는 'AI 옷입기'는 올해 1분기 기준 콘텐츠 생성 횟수가 전분기 대비 20% 증가했다. 이용자 수와 매출도 각각 11%씩 증가했다. 올해 3월 콘텐츠 생성 횟수는 서비스 출시 직후인 지난해 7월 대비 약 24배, 이용자 수는 약 22배 증가했다.

AI 옷입기는 '아이돌 무대의상', '웨딩드레스', '빈티지룩', '하이틴룩' 등 다양한 패션을 가상으로 시착해볼 수 있는 서비스다. 원하는 스타일을 선택한 뒤 사진을 등록하면 얼굴과 배경을 기반으로 여러 스타일을 자연스럽게 적용해볼 수 있다.

최근 커머스 사업을 강화하는 네이버(NAVER(203,500원 ▼9,500 -4.46%))도 네이버플러스 스토어 앱 내 큐레이션 공간에서 AI를 기반으로 개인화 추천 콘텐츠를 제공한다. 올해 1분기 네이버 쇼핑이 포함된 서비스 매출은 전년 동기 대비 35.6% 증가했다.

패션 업계 관계자는 "온오프라인에서 수집한 구매 데이터를 AI에 학습시켜 활용하는 패션업체들이 최근 많아졌다"며 "이제 단순히 인기있고 유명한 제품을 권해주는 게 아니라 개인에게 맞춤형으로 추천해 구매 전환율을 높이는 시대"라고 말했다.

패션도 AI 없인 못 산다…'기술 격차' 막으려 정부·협회 나섰다

패션 업계 AI 활용 지원/그래픽=이지혜

패션 업계에서 AI 활용도가 높아지자 민·관이 지원에 나섰다. 앞서 AI를 적용한 다른 산업군에서 나타났던 기업 간 지나친 기술 격차를 방지하고 산업을 글로벌로 더욱 확장시키기 위해서다.

10일 패션 업계에 따르면 올해 K섬유·패션의 글로벌 경쟁력 강화에 230억원이 투입되고 K패션 유망 브랜드 100개가 나올 전망이다.

최근 K컬쳐가 확산하며 글로벌 시장에서 K패션에 대한 인지도와 관심도 높아지면서 산업통상부가 K패션 스타 브랜드 육성을 위해 230억원을 지원하기로 했다. 여기에는 AI 기반 상생형 제조공급망 구축으로 K섬유·패션의 제조 기반을 혁신한다는 내용도 담겼다.

서울시는 패션 플랫폼 무신사와 협력해 올해 K패션 유망 브랜드 100개를 육성한다. △동대문 도매상인 △신진 디자이너 △무신사 협력 집중 성장 브랜드 등으로 나눠 지원한다. 서울시는 이 과정에서 AI 패션 스타트업과 협력해 제품 사진만으로도 모델 착용 이미지와 상세 페이지를 자동으로 생성할 수 있는 기술을 도입할 예정이다.

한국패션협회와 한국섬유개발연구원(KTDI)은 지난 1월 'AI 기반 패션 기업 성장과 산업구조 혁신 지원 협력'을 위한 업무협약을 맺고 △패션 산업 디지털 전환 생태계 조성 △AI 기반 사업 모델 실증 및 확산 △현장 수요 중심 맞춤형 인재 양성 △AI 협력사업 발굴 등을 추진키로 했다.

협회는 패션 산업 전 과정의 AI 전환을 가속화하고 산업 전반의 디지털 경쟁력을 강화하기 위해 민·관 협력 협의체인 '패션AI얼라이언스'도 꾸렸다. 지난 3월31일 첫 간담회를 연 패션AI얼라이언스는 올해 패션 AI 인재 양성 프로그램을 구축하고 업계 수요 핵심 기술을 발굴한다. 내년에는 실증 및 협력 프로젝트를 추진하고 패션 AI 인재 양성 프로그램을 운영할 계획이다. 또 디지털 리딩 기업 AI 적용 사례를 공유하고 패션 기업과 AI 기업 간 협업을 확대한다. 2028년에는 AI 활용 가이드라인을 발간하고 정책과제들을 제안할 예정이다.

패션 업계에서는 AI 활용 유무에 따라 실적이 크게 엇갈릴 것이라는 전망이 나온다. 실제로 AI를 적극적으로 도입한 무신사와 에이블리는 지난해에 이어 올해 1분기에도 유의미한 실적 개선이 나타났다. 반면 기존 마케팅을 유지한 W컨셉은 지난해 매출 증가에도 적자로 전환하며 체질개선을 요구받고 있다.

업계 관계자는 "AI 활용이 중요해지면서 온라인 플랫폼뿐만 아니라 전통적인 패션 기업들도 AI 전환을 서두르고 있다"며 "오랜 기간 데이터를 쌓아온 기존 기업과 신규 기업 간의 차이가 지나치게 벌어질 수 있어 이들에 대한 다양한 지원 프로그램이 필요할 것"이라고 말했다.