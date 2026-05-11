과기정통부-앤트로픽, AI 분야 협력을 위한 간담회 개최

과학기술정보통신부 로고/사진=과학기술정보통신부

과학기술정보통신부(과기정통부)는 외교부, 국가정보원, 금융위원회, 인공지능안전연구소(AISI), 한국인터넷진흥원(KISA) 및 금융보안원과 함께 AI 안전·신뢰 확보, 국내 AI 산업 활성화 등을 위해 앤트로픽과 AI·사이버보안 분야 협력 방안 모색을 위한 간담회를 11일 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난 2월에 개최된 2026 인도 AI 영향 정상회의(India AI Impact Summit 2026)에서 과기정통부 배경훈 부총리와 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 간의 면담 과정에서 논의된 AI 분야 협력에 대한 후속 논의 차원에서 추진됐다.

특히 최근 고성능 AI 모델의 사이버보안 분야 활용과 관련해 세계적으로 관심이 집중되는 가운데, AI를 넘어 사이버보안 분야에서도 과기정통부-앤트로픽 간 협력 방안을 모색하고자 이번 간담회가 이뤄지게 됐다.

한국 측에서는 과기정통부 류제명 제2차관, AISI 김명주 소장, KISA 오진영 본부장 등이 참석해 마이클 셀리토(Michael Sellitto) 글로벌 정책총괄(Head of Global Affairs) 등 앤트로픽 관계자들과 다양한 협력 의제에 대해 심도있게 논의했다.

먼저 과기정통부는 앤트로픽에 사이버보안 관련 한국 기업이나 기관 등과의 협력을 제안하고, 한국이 취약점 공개에 사전 대비할 수 있도록 정보공유를 요청했다. 이번 면담을 계기로 AI 모델의 사이버보안 분야 활용에 대해 적극적인 협력과 실무 논의를 지속해 나가기로 했다.

AI기본법 등 AI 안전·신뢰 기반 조성을 위한 국내 AI 정책·제도에 대한 협력 방안도 논의했다. 과기정통부는 AI기본법이 세계적으로도 AI 산업 혁신과 국민 신뢰 기반 조성의 근거를 마련한 선도적 사례로 주목받고 있음을 강조하고, 앤트로픽에 대해 글로벌 AI 선도기업으로서 다양한 경험을 공유해 주기를 요청했다. 이와 함께 AI 모델의 안전성 확보를 위한 AISI와 앤트로픽 간 협력에 대한 논의도 진행됐다.

류제명 과기정통부 제2차관은 "프론티어급 AI 모델의 성능이 급격하게 증가하고 활용범위도 확대되고 있어 AI 혁신과 더불어 국민·기업이 AI를 안전하게 활용할 수 있는 환경을 조성하는 것은 중요한 과제"라며 "AI 모델의 안전성 확보, 사이버보안 역량 강화 등 AI 위험에 대한 예방·대응 체계 강화를 위해 글로벌 AI 선도기업들과 적극 협력해 나가겠다"고 밝혔다.