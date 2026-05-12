'붉은사막' 대박 난 펄어비스, 1분기 해외 매출이 94% 차지

펄어비스(47,200원 ▼3,400 -6.72%)가 1분기 매출 3285억원, 영업이익 2121억원, 당기순이익 1700억원을 기록했다고 12일 밝혔다.

신작 '붉은사막'의 글로벌 흥행으로 분기 기준 최고 매출을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 419.8%, 전분기 대비 382.4% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 대비 2584.8%, 전분기 대비 3만200% 늘었다. 당기순이익은 전년동기 대비 2107.8% 증가하고 전분기 대비 흑자 전환했다.

1분기 해외 매출 비중은 94%를 기록했다. 이 중 북미·유럽 비중은 81%로 붉은사막이 글로벌 흥행을 견인했다. IP별 매출은 검은사막 616억원, 붉은사막 2665억원이다.

붉은사막 플랫폼별 매출 비중은 콘솔과 PC가 각각 50%로 집계됐다.

붉은사막의 흥행은 자체 게임 엔진 '블랙스페이스 엔진'의 기술 경쟁력이 이끌었다. 광활한 오픈월드를 끊김 없이 구현한 최적화 기술과 사실적인 물리 효과, 고품질 그래픽을 통해 높은 몰입감을 제공했다.

붉은사막은 출시 후 난이도 조정과 조작 개선, 콘텐츠 및 UI 개선 등 편의성 업데이트 패치를 빠르게 진행하며 게임 완성도 및 이용자 경험을 강화해 나가고 있다. 글로벌 플랫폼 스팀에서 이용자 평가는 '매우 긍정적'이다.

검은사막 PC는 북미·유럽 서비스 10주년을 맞아 미국과 스페인에서 이용자 이벤트를 진행하고 꾸준한 콘텐츠 업데이트로 안정적인 서비스를 이어갔다. 콘솔은 크로스플레이 6주년 기념 이벤트와 마스터클래스 대회를 성공적으로 개최했다. 모바일은 PC 클라이언트 도입과 대규모 리마스터 업데이트를 기반으로 견조한 성과를 끌어냈다.

펄어비스는 붉은사막의 지속적인 업데이트로 구매자의 만족도를 높이고 신규 판매량 늘리기에 집중하는 가운데 플랫폼 확장 등 마켓 확장을 위한 노력을 병행할 계획이다. 또 DLC(다운로드콘텐츠) 등 게임을 다른 차원으로 확장하기 위한 여러 가지 방안도 연구 중이다.

아울러 '도깨비'와 플랜8 신작 2종도 개발 중이다. 펄어비스는 2~3년 주기의 신작 사이클을 유지하는 것을 목표로 우선 도깨비 개발에 많은 역량을 집중해 개발 속도를 높여 나갈 예정이다. 도깨비는 현재 프리 프로덕션 개발 단계고 플랜8은 콘셉트 구체화 단계다.

한편 펄어비스의 자회사 PAI(펄어비스 아이슬란드)는 지난달 30일 이사회를 통해 손자회사 펜리스 크리에이션을 매각하기로 결정했고 지난 6일 매각을 완료했다. 펄어비스는 매각 이후에도 팬리스 크리에이션과의 협업 가능성을 열어뒀다고 설명했다.