쏘카, 7분기 연속 흑자…'풀스택 모빌리티' 기업 도약 선언

쏘카(15,300원 ▼2,700 -15%)가 올해 1분기 매출 971억원, 영업이익 14억원을 기록하며 7분기 연속 흑자를 달성했다고 14일 밝혔다. 다만 매출은 전년 동기 대비 26.1%, 영업이익은 1.8% 감소했다.

쏘카는 단기 카셰어링과 구독을 연계하는 차량 생애주기 확대 전략을 통해 올해 1분기 매각 차량의 생애주기수익성(LTV)을 2022~2023년 대비 48% 개선했다고 설명했다. 차량 1대당 월 매출과 월 매출총이익(GP) 역시 쏘카 2.0 전략 이전(2023년 1분기) 대비 각각 11%, 34% 증가했다.

부문별 실적에서는 카셰어링 부문 매출이 721억 원으로 전년 동기 대비 3.3% 감소했으나 AI 기반 운영 효율화를 통해 GP는 139억 원으로 38% 증가하고 매출총이익률(GPM)은 13.4%에서 19.3%로 6%p 증가했다. 구독·커머스 부문은 성수기 대비 중고차 매각 물량을 전략적으로 축소하면서 매출이 187억 원으로 전년 동기 대비 63.4% 감소했으나 GPM은 25.4%로 오히려 높아졌다. 모두의주차장은 제휴주차장 확대와 이용자 증가에 힘입어 매출이 전년 동기 대비 27% 성장하며 지속적인 성장세를 이어갔다.

쏘카 풀스택 모빌리티 전략. 2026.05.14./사진제공=쏘카

쏘카는 이날 안정화된 수익 구조를 발판으로 이동의 전 영역을 아우르는 '풀스택 모빌리티' 기업으로의 도약을 선언했다. 기존 카셰어링을 넘어 △주·월 단위 구독 △1년 이상의 중장기 이용 △중고차 커머스까지 면허 취득부터 은퇴 이후에 이르는 전 생애주기 차량 수요를 커버하는 상품 라인업을 구축할 예정이다. 쏘카가 보유한 2만5000대의 플릿, 1600만 회원 데이터(쏘카·모두의주차장·일레클), 전국 차량 배송 인프라 등의 자산을 기반으로 1조원의 카셰어링 시장에서 렌터카, 차량 커머스를 포함한 100조원 이상의 시장으로 사업 영역을 확대한다는 목표다.

미래 핵심 사업인 자율주행 부문에서는 크래프톤(279,000원 ▼14,500 -4.94%)과 자본금 1500억원 규모의 APX Mobility(에이펙스 모빌리티)를 설립해 자율주행 서비스 상용화에 박차를 가한다. 쏘카가 보유한 2만5000대 규모의 플릿에서 발생하는 하루 평균 110만㎞의 실주행·사고 데이터 등 독보적인 데이터 파이프라인을 활용해 엔드 투 엔드 자율주행 기술을 고도화하고 이를 자율주행 카셰어링과 라이드 헤일링 서비스로 연결해 미래 모빌리티 시장을 선도할 계획이다.

박재욱 쏘카 대표는 "AI를 통한 차량 운영 최적화와 쏘카 2.0 전략을 통해 계절적 비수기인 1분기에도 안정적인 흑자 구조를 확립했다"며 "본업의 체질 개선을 이뤄낸 만큼 이제는 풀스택 모빌리티 플랫폼 구축을 통해 새로운 성장 동력을 마련하는 한편 자율주행 서비스 상용화를 통해 미래 모빌리티 산업의 새로운 기준을 만들어 나가겠다"고 말했다.