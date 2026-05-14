한화에어로, 루마니아서 UGV 유무인 통합체계 성능 시연 성료

12일(현지시간) 루마니아 부쿠레슈티 인근 야외 전술훈련장에서 진행된 성능시연 행사(Demo Day)를 루마니아 군 및 정부 등 주요 관계자 등이 참관 중이다. /사진=한화에어로스페이스

한화에어로스페이스는 지난 12일(현지시간) 루마니아 부쿠레슈티 인근 야외 전술훈련장에서 유·무인 복합전투체계 통합 성능 시연을 성공적으로 마쳤다고 14일 밝혔다.

한화에어로스페이스는 동유럽 최대 규모 방산 전시회 'BSDA 2026'와 연계해 열린 성능 시연 행사에 국내 업체 중 유일하게 참가했다. 이 자리에서 차륜형 장갑차 타이곤 (TIGON)과 다목적무인차량(UGV), 그룬트(GRUNT), 에스토니아의 밀렘 로보틱스가 개발한 테미스(THeMIS)를 통합 운용하는 유·무인 복합전투체계 (MUM-T) 시연을 선보였다.

시연 첫 순서에 나선 한화에어로스페이스는 유인 장갑차와 무인 지상차량이 연동되는 미래형 전장 시나리오를 선보였다. 그룬트와 테미스 무인지상차량은 위험 지역에 선행 투입돼 드론과 연동한 정찰·감시 임무를 수행하고, 타이곤 장갑차는 병력 수송과 화력 지원을 담당했다. 이어 무인차량을 활용한 물자 보급과 부상자 후송까지 진행되며 유·무인 복합작전 운용 개념이 구현됐다.

그룬트는 기존 아리온스멧(Arion-SMET)을 기반으로 개발된 차세대 다목적무인차량이다. 하이브리드 구동 방식을 적용했다. 최대 900kg급 적재 능력과 자율 추종 주행, 자동인지 및 추적, 전자전 대응 성능 등을 구현하며 현장 참석자들의 큰 관심을 받았다. 루마니아 육군의 통합 성능 시연에서도 그룬트와 테미스가 참가해 정찰·감시 임무를 수행하며 병력 보호와 기동 작전 지원의 강점을 나타냈다.

이번 행사는 국내에서 개발된 군용 무인차량이 유럽 현지에서 처음으로 실제 성능 시연을 실시한 사례다. 유럽과 글로벌 UGV 시장에서의 경쟁력을 보여줬다는 점에서 의미가 크다. 유·무인 체계 간에 실시간으로 연동해 다양한 전투 상황에 대응하는 미래 지상전 개념을 구현함으로써 북대서양조약기구(NATO)와 유럽 시장이 요구하는 차세대 전장 운용 방향을 제시했다는 평가를 받았다.

박병호 한화에어로스페이스 LS4사업단장은 "국내 개발 UGV가 유럽에서 첫 성능 시연을 성공적으로 마치며 기술 경쟁력과 운용 확장성을 글로벌 시장에서 입증했다"며 "유∙무인복합체계 역량을 실기동 환경에서 검증해 NATO와 유럽 고객들이 요구하는 차세대 지상전 운용 개념은 물론, 국내 군이 추진 중인 다목적 무인체계 발전 방향을 제시했다는 측면에서도 의미가 남다르다"고 말했다.