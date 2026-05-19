류제명 차관, 다음주 오픈AI 만난다…"글로벌 AI 기업과 보안협의체 광범위 검토"(종합)

류제명 과학기술정보통신부 제2차관/사진=뉴시스

과학기술정보통신부가 글로벌 AI 기업과 보안 협의체 구성을 광범위하게 검토한다. 이를 위해 다음주 오픈AI와 만난다.

19일 류제명 과기정통부 제2차관은 이날 오후 4시 국가AI전략위원회 사무실에서 진행된 침해사고 조사 심의위원회(이하 위원회) 첫 회의(Kick-off)를 마친 뒤 기자들과 만나 "앤트로픽, 오픈AI 뿐만 아니고 구글, MS(마이크로소프트)와도 고도화된 AI 모델의 사이버 공격에 어떤 대응체계가 필요한지 논의하고 있다"면서 이 같이 밝혔다.

류 차관은 지난 11일 외교부, 국가정보원, 금융위원회, 인공지능안전연구소(AISI), 한국인터넷진흥원(KISA) 및 금융보안원과 함께 앤트로픽을 만나 AI·사이버보안 분야 협력 방안을 모색한 바 있다. 당시 앤트로픽에선 마이클 셀리토(Michael Sellitto) 글로벌 정책총괄이 간담회에 참여했다.

류 차관은 사이버 보안 협의를 위해 다음주 오픈AI 고위 관계자와도 만남을 가질 예정이다. 제이슨 권 CSO(최고전략책임자)가 될 가능성이 높다. 류 차관은 "누구와 만날지는 확정되지 않았다"면서 "어떤 수준에서 협의할 지 역시 다음주에 만나봐야 알수 있다"고 말을 아꼈다.

이날 출범한 위원회의 권한이 크다는 우려에 대해서도 "실기하지 않는 것이 중요하다"는 원칙을 밝혔다. 해당 위원회는 심의를 통해 침해사고 우려 기업에 대한 직권 조사를 시행할 수 있다. 자칫 임의 직권 조사로 대상 기업들의 부담이 커질 수 있다는 우려가 제기된다.

류 차관은 "그래서 (위원회에) 민간 보안 전문가 위주로 구성했다"면서 "금융보안원이나 국가보안기술연구소가 참여한 것은 침해 성격을 빨리 판단해 실기하지 않기 위함이고, 국정원은 국가 배후나 국제 테러집단에 대한 명확한 징후가 있을 때만 개입하는 것"이라고 설명했다.

한편 이날 출범한 위원회는 민간 전문가, 한국인터넷진흥원(KISA), 금융보안원, 국가보안기술연구소 등 전문기관이 더해져 총 13인으로 구성됐다. 지난 3월말 정보통신망법 개정에 따라 신설된 법정 위원회다. 법안 적용은 오는 10월1일부터다.

법 시행 전까지는 자문활동을 하고, 10월 이후부터 △침해사고 발생 여부(정황)에 대한 직권조사 필요성 △민·관합동조사단 구성 필요성 △현장조사(사업장 출입 등)에 관한 사항 △그 밖에 침해사고 조사에 필요한 사항 등을 심의하게 된다.

위원회는 보안 이벤트가 발생할 때마다 수시로 온·오프라인 가리지 않고 유연하게 운영될 예정이다. 실제 이날 13인의 위원 중 김승주 고려대학교 정보보호대학원 교수와 김용대 카이스트 전기및전자공학부 교수, 김진국 플레인비트 대표 등은 온라인으로 회의에 참석했다.