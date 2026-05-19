"가짜 특허 막는다"…와디즈, AI 검증 시스템 강화

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국내 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈가 AI(인공지능) 모니터링 시스템에 특허 정보 검증 기능을 추가하며 펀딩 프로젝트의 지식재산권 검토 체계를 강화했다고 19일 밝혔다.

와디즈는 현재 메이커센터를 통해 매주 '투명성 보고서'를 발행하고 있다. 해당 보고서에는 AI 모니터링 운영 현황과 실제 조치 사례 등이 담기며, 이를 바탕으로 AI 분석 기능과 검토 체계를 지속적으로 고도화하고 있다는 설명이다.

지난 4일 공개된 보고서에는 기능성 구조를 강조한 속옷 펀딩 프로젝트에서 실제 특허 내용과 등록 정보 간 차이가 확인된 사례가 포함됐다. 와디즈는 AI 모니터링과 외부 제보를 토대로 운영 검토를 진행한 뒤 해당 프로젝트를 비노출 조치했다.

회사는 이번 사례를 계기로 AI 모니터링 시스템의 특허 정보 검증 기능을 새롭게 강화했다. 고도화된 시스템은 프로젝트 내 특허증 이미지를 자동 인식한 뒤 특허 번호와 등록 여부 등의 정보를 분석한다.

또 추가 확인이 필요한 항목은 별도로 분류해 운영자 검토 단계로 연계하도록 설계됐다. 와디즈는 이를 통해 특허·지식재산권 정보까지 AI 모니터링 범위를 확대해 나간다는 방침이다.

와디즈 관계자는 "특허와 기술력을 강조하는 프로젝트가 늘어나면서 관련 정보에 대한 신뢰 중요성도 함께 커지고 있다"며 "앞으로도 실제 운영 과정에서 축적되는 사례와 데이터를 기반으로 AI 모니터링 시스템을 지속적으로 발전시켜 신뢰할 수 있는 펀딩 환경을 만들어갈 계획"이라고 말했다.

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