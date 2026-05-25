삼성전자, 악재 뚫고 중남미·중동·동남아 스마트폰 시장 1위

갤럭시 S26 시리즈 /사진=삼성전자

삼성전자(292,500원 ▼7,000 -2.34%)가 올해 1분기 중남미·중동·동남아시아 스마트폰 시장에서 모두 점유율 1위를 차지했다.

25일 시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 2026년 1분기 중남미 스마트폰 시장에서 점유율 37%를 기록하며 1위를 차지했다. 이는 2023년 1분기 이후 가장 높은 분기 점유율이다. 중남미 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 3% 성장한 3480만 대였다.

삼성전자가 올해 1분기 중남미 시장에서 출하한 스마트폰은 총 1290만대로 전년 동기 대비 9% 늘었다. 특히 A시리즈가 수요를 견인한 것으로 나타났다. 프리미엄 수요가 500달러 이상 구간에서 유지된 가운데 폭넓은 가격대의 제품 포트폴리오에 시장이 반응했다는 분석이다.

삼성전자는 중동 시장에서도 스마트폰 점유율 34%로 1위를 차지했다. 중동 스마트폰 시장의 수요가 지정학적 불확실성, 메모리 비용 상승 등으로 전반적으로 감소한 가운데 나타난 성과다. 중동 스마트폰 시장 출하량은 전년 동기 대비 6% 감소한 1100만대를 기록했다.

동남아 스마트폰 시장에서도 강세를 보였다. 동남아 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 9% 감소한 2160만대를 기록했지만, 삼성전자는 출하량 460만대로 21%의 점유율을 기록했다.

특히 동남아 시장의 스마트폰 단가가 전년 대비 올라 가격 부담이 커진 상황에서도 점유율 1위를 차지한 점이 눈에 띈다. 동남아 스마트폰 평균 판매단가(ASP)는 349달러로 전년 동기 대비 19% 상승했다.

옴디아는 "배터리, 카메라, 디스플레이, 내구성, AS 같은 체감 가치가 시장 경쟁의 핵심 요소"라고 짚었다.

삼성전자는 최근 1분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2분기는 신규 A 시리즈 출시 등을 통해 전년 대비 매출 성장을 추진할 것"이라고 했다.