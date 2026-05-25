'탱크데이' 후폭풍?…카톡 선물 '부동 1위' 스벅, 이젠 5위권도 탈락

25일 10시 기준 카카오톡 선물하기 상품권 랭킹 화면 /사진=카카오톡 선물하기 페이지 갈무리

최근 '5·18 탱크데이' 행사로 물의를 빚은 스타벅스가 최근 카카오톡 선물하기 교환권 전체 인기 순위에서 5위권 밖으로 밀려났다. 그 자리는 배달의민족과 메가MGC커피가 차지했다. 스타벅스는 지난 7년간 카카오톡 선물하기 교환권 1위였다.

25일 오전 10시 기준 카카오(41,850원 ▲50 +0.12%)톡 선물하기 '교환권' 전체 랭킹 상위권은 배달의민족·메가MGC커피·올리브영 상품권 등이 차지했다. 스타벅스는 1만3900원 상당의 커피 상품권이 8위, 5만원 상품권이 10위로 간신히 10위권 안에 들었다.

같은 시각 기준 1위는 배달의민족 5만원 교환권, 2위는 배달의민족 3만권 교환권이다. 3위는 이마트 전용 신세계 10만원 상품권 교환권, 4위는 메가MGC커피 '팥빙 젤라또 파르페' 교환권, 5위는 올리브영 기프트카드 3만원권이다.

카카오에 따르면 스타벅스 상품권은 2019년 이후 7년간 카카오톡 선물하기 교환권 부문에서 인기 1위였다. 1위를 내준 데 이어 최상위권까지 벗어난 건 이례적인 상황이다.

이 배경에는 최근 불거진 '5·18 탱크데이' 마케팅 파문이 있다. 스타벅스가 5·18 민주화운동 기념일에 이를 조롱하는듯한 연상을 떠올리게 하는 마케팅을 진행했다는 비판이 제기돼 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 '탈스타벅스' 움직임이 확산했다.

논란이 커지자 정용진 신세계그룹 회장은 지난 19일 대국민 사과문을 내고 공식 사과했다. 그룹 전략실 차원의 감사와 함께 계열사 전반의 마케팅 검수 체계를 재점검하겠다고 밝혔다. 이재명 대통령도 이번 사안과 관련해 강한 유감을 나타내며 기업의 역사 인식과 사회적 책임을 강조했다.

일각에서는 이번 순위 변화가 '탱크데이' 논란의 직접적 영향인지, 최근 배민 상품권 수요 증가에 따른 일시적 현상인지는 좀 더 지켜봐야 한다는 분석도 나온다. 다만 적어도 7년간 굳건했던 스타벅스의 '카톡 선물하기 1위'가 흔들렸다는 점은 상징적이라는 평가다.