"안정성·보안성 높였다" KT, 금융 최적화 AX 전략 공개

KT 광화문빌딩 웨스트 사옥./사진=KT

KT(54,500원 ▲600 +1.11%)가 4일 광화문빌딩 West사옥에서 금융업계 IT 실무자 50여명을 대상으로 '금융 산업 최적화 AX(AI전환) 전략'을 발표했다.

KT는 글로벌 6G 동향과 기술 패러다임 변화 기반의 'KT 2026 네트워크 전략'과 국내 금융사의 AX 트렌드 및 협력 사례를 소개했다. 특히 KT 엔터프라이즈 부문 엔터프라이즈 서비스 본부는 인프라 트랜스포메이션 세션에선 안정성 ·보안성을 높인 플랫폼 전략을 중심으로 구체적인 서비스 적용 사례를 공유했다.

'KT 스마트메시지가 제공하는 고객 커뮤니케이션 가치 혁신'을 주제로 △스마트메시지 RCS △커뮤니즈 △모바일고지 등 기업 메시징 상품을 선보였다. KT의 보안 플랫폼 '클린존'을 중심으로 디도스(DDoS) 대응 전략도 제시했다. 클린존은 디도스 공격 발생 시 유해 트래픽을 차단하고 정상 트래픽만을 서버로 전달해, 서비스 중단 없이 안정적인 운영을 지원하는 클라우드 기반 보안 솔루션이다. AI 솔루션과 GPU 인프라를 통합 제공하는 구독형 모델 'KT 매니지드 AI GPU 서비스'도 공개했다.

KT는 다양한 산업 분야를 대상으로 AX 전략 설명 자리를 지속 마련할 계획이다.

김원태 KT 공공/금융사업본부장(전무)은 "KT는 금융사의 디지털 전환을 지원하는 전략적 파트너로서 기술력과 전문성을 지속해서 축적해왔다"며 "앞으로도 네트워크 경쟁력과 안정적인 서비스 품질을 기반으로 산업별 특화 AX 전략을 제공하며 시장을 확대해 나가겠다"고 말했다.