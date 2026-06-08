LG CNS, 에이전틱 AI 개발 플랫폼 출시…"시스템 구축 전 과정 자동화"

LG CNS(LG씨엔에스(107,000원 ▼10,500 -8.94%))가 대규모 IT 시스템 구축·운영 전 과정을 수행하는 에이전틱 AI 기반 개발 플랫폼 '데브온 에이전틱 AIND(DevOn Agentic AI Native Development)'를 출시했다고 8일 밝혔다.

데브온 에이전틱 AIND는 기업 시스템 구축 과정의 분석·설계·개발·테스트·품질 검증 등을 수행하는 AI 에이전트를 탑재한 플랫폼이다.

사용자가 자연어로 요구사항을 입력하면 고객 요구사항 분석·설계 에이전트, 코딩 에이전트, 테스트·품질 검증 에이전트 등이 협업해 시스템 개발 전 과정을 수행한다.

예를 들어 금융사가 기존 코어뱅킹 시스템에 신규 서비스를 추가하기 위해 "계좌 시스템과 연계된 예·적금 자동이체 서비스를 구축해 달라"고 요청하면 분석·설계 에이전트가 요구사항을 분석해 시스템 구조를 설계한다. 이후 코딩 에이전트가 개발 표준에 맞춰 코드를 생성하고 테스트·품질 검증 에이전트가 결과를 검증하는 방식이다.

LG CNS는 AIND의 경쟁력으로 '지식 파운데이션(Knowledge Foundation)'을 제시했다. 지식 파운데이션은 개발 표준, 보안 규정, 시스템 소스코드, 개발 산출물 등 기업의 IT 정보를 AI가 이해할 수 있도록 구조화한 온톨로지 기반 데이터베이스다. AIND는 이를 기반으로 기업의 시스템과 업무를 학습해 고객 맞춤형 개발을 수행한다.

LG CNS는 플랫폼에 '스펙 주도 개발(Spec-Driven Development)' 방식도 적용했다. AI가 사전에 정의된 기준에 따라 설계와 코딩, 검증을 수행해 일관된 품질을 확보하고 할루시네이션과 오류를 최소화할 수 있다는 설명이다.

레거시 시스템 현대화 기능도 지원한다. AIND는 개발 언어와 관계없이 시스템을 최신 기술 환경에 맞게 전환할 수 있으며, 특히 코볼 기반 시스템을 자바로 자동 변환하거나 기존 자바 시스템을 최신 아키텍처에 맞춰 고도화할 수 있다.

LG CNS는 현재 국내 대형 금융사 차세대 프로젝트에 AIND 기반 '코볼 투 자바(COBOL to Java)' 기능을 적용하고 있다고 밝혔다.

이번 플랫폼은 미국 AI 코딩 기업인 Cline과 공동 개발했다. LG CNS는 미국과 일본, 동남아시아 시장을 중심으로 금융·공공·제조·방산 분야에서 AIND 적용을 확대할 계획이다.

안현정 LG CNS 어플리케이션아키텍처담당 상무는 "기업 시스템을 이해하는 전문가 수준의 AI 에이전트를 기반으로 대규모 IT 시스템 구축·운영을 자동화해 기업 고객의 생산성 혁신에 기여할 것"이라고 말했다