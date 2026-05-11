큐라클·맵틱스, 망막질환 이중항체 'MT-103' 1.6조 규모 기술수출

큐라클(14,230원 ▼920 -6.07%)은 맵틱스와 공동 개발 중인 망막질환 이중항체 'MT-103'에 대해 미국 메멘토 메디신즈(Memento Medicines, 메멘토)와 기술이전 계약을 체결했다고 11일 밝혔다. 선급금(업프론트)과 단계별 기술료(마일스톤)를 합산한 총 계약규모는 최대 10억7775만달러(약 1조5636억원) 수준이다.

이번 계약에 따라 큐라클과 맵틱스는 800만달러(약 116억원)의 선급금을 수령하게 된다. 또 개발 및 허가 마일스톤 8225만달러, 상업화 마일스톤 9억8750만달러를 포함해 최대 10억6975만 달러(약 1조5520억원) 규모의 추가 마일스톤 수령 권리를 확보했다. 계약 대상 지역은 글로벌이며, 망막질환 외 추가 적응증으로의 개발 확장 가능성도 포함하고 있다.

큐라클과 맵틱스는 양사 간 공동 연구개발 계약에 따라, 이번 기술이전 계약을 통해 발생하는 수익을 50:50으로 배분해 수령하게 된다.

메멘토는 글로벌 벤처캐피털 및 투자사들이 참여해 설립한 뉴코(NewCo) 형태의 기업이다. 뉴코 모델은 특정 자산(Asset)을 중심으로 별도 법인을 설립하고 외부 자본을 유치해 신약 개발을 추진하는 방식이다. 전문 인력 중심의 조직 구성과 빠른 의사결정, 소수 파이프라인에 대한 집중을 통해 개발 효율을 높이는 것이 특징이다.

MT-103은 Tie2 활성화와 항-VEGF 기전을 결합한 이중항체로, 혈관 안정화와 신생혈관 생성 억제를 동시에 유도하는 구조를 갖는다. 큐라클과 맵틱스는 2024년 7월 공동 연구개발 계약을 체결하고 해당 후보물질을 개발해왔다.

MT-103이 타깃하는 망막질환은 습성 황반변성과 당뇨병성 황반부종 등으로 대표된다. 글로벌 치료제 시장은 2031년 약 49조원 규모로 성장할 것으로 전망된다. 기존에는 항-VEGF 기전의 단일항체 '아일리아', '루센티스' 등이 치료 시장의 중심을 형성해 왔다. 다만 최근 이중항체 치료제인 로슈 '바비스모'가 등장하며 치료 패러다임이 단일항체에서 이중항체로 빠르게 전환되는 추세다.

MT-103은 전임상 연구에서 아일리아, 바비스모 대비 혈관 누수 및 신생혈관 생성 억제 효과에서 우수한 효능을 확인했다. 해당 결과는 지난 3일 미국 덴버에서 개최된 세계 최대 규모의 안과 학회 'ARVO 2026'에서 구두 발표로 공개됐다.

유재현 큐라클 대표는 "글로벌 헬스케어 투자사들이 MT-103 개발을 위해 참여해, 이들의 자본력과 개발 전문성을 바탕으로 개발 및 상업화가 신속하고 체계적으로 추진될 것으로 본다"라며 "최근 제약바이오 산업에서 주목받는 뉴코 모델의 또 하나의 성공 사례가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

큐라클은 난치성 혈관질환 신약을 개발하는 코스닥 상장 기업이다. 노화나 당뇨, 감염 등으로 혈관이 정상 기능을 하지 못하는 혈관내피기능장애를 조절 및 정상화하는 독자적인 치료 접근법을 기반으로 다양한 신약 파이프라인을 개발하고 있다.

맵틱스는 2022년 한국생명공학연구원(KRIBB)에서 분사해 설립된 항체 전문기업이다. 항체 개발 플랫폼 'EAGLES'를 기반으로 단일항체, 이중항체, 항체-약물접합체(ADC) 등을 개발하고 있다.

큐라클은 맵틱스 설립 초기부터 전략적 투자 및 협력 관계를 구축해 왔으며, 현재 맵틱스의 지분 19.5%를 보유하고 있다. 양사는 2024년 7월 공동 연구개발 계약을 체결하고 △MT-101 △MT-103 △MT-201 △MT-202 등 항체 파이프라인 8개에 대한 협업을 이어오고 있다.