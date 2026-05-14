에스디바이오센서, 1Q 순이익 223억…"재무구조 개선에 흑전"

에스디바이오센서(7,990원 ▼430 -5.11%)가 올 1분기 연결 기준 매출 1935억원, 영업손실 116억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 약 82억 증가했고, 영업손실은 약 30억원 감소했다.

에스디바이오센서는 비현금성 무형자산 상각비 및 투자 관련 일회성 비용을 제외한 조정 기준 영업손익은 흑자 수준으로 본업 수익성은 개선 흐름을 보였다고 설명했다. 상각전영업이익(EBITDA)은 178억원이다.

분기순이익은 전년 동기 대비 411억원 증가한 223억원으로, 흑자 전환에 성공했다. 전환사채와 외부 차입금 상환을 통해 재무구조가 개선됐고, 이자비용은 전년 동기 대비 약 66억원 줄었다. 부채비율도 38.8%에서 24.1%로 낮아지며 재무 안정성이 강화됐다.

비(非)코로나 진단 제품 판매 확대에 따라 해외 법인의 성장세도 이어졌다. 인도 법인은 세계보건기구(WHO) 조달 물량이 증가한 데 따라 전년 동기 대비 매출이 57% 증가했으며, 말라리아 및 성매개 감염 진단 제품 중심의 비코로나 제품 판매 확대가 매출 성장을 이끌었다.

유럽 법인 3사는 견조한 수익성을 이어갔다. 스페인 법인은 전년 동기 대비 매출이 313% 증가하며 신흥 시장 및 유럽 권역에서의 비코로나 진단 수요 확대가 본격적인 성장세로 이어졌다. 특히 체외진단의료기기 규정 현장진단(CE IVDR NPT) 인증을 획득한 현장분자진단 플랫폼 '스탠다드 엠텐'(STANDARD M10, 이하 M10)의 '스탠다드 엠텐 독감/호흡기세포융합바이러스/코로나19 동시진단 패스트'(STANDARD M10 Flu/RSV/SARS-CoV-2 Fast, 이하 M10 FRS Fast) 판매가 증가하고, 형광면역진단 브랜드 '스탠다드 에프'(STANDARD F)의 호흡기·소화기 진단 제품 판매가 확대되며 실적 성장을 견인했다.

이탈리아 법인은 인터페론 감마 분비 검사(IGRA) 및 비코로나 제품 판매 확대 영향으로 전년 동기 대비 매출이 증가했다. 독일 법인도 영업이익, EBITDA, 분기순이익 모두 흑자 기조를 유지했다.

에스디바이오센서 관계자는 "올 1분기는 교환사채와 외부 차입금 상환으로 재무부담을 낮추고, 손익 개선 노력을 분기순이익 흑자 전환이라는 가시적인 실적으로 확인한 분기"라며 "비코로나 진단 제품 중심의 매출 구조를 강화하며 수익성 회복 기반을 마련했다"고 말했다. 이어 "지난 4월 유럽 최대 임상미생물학회(ESCMID)에서 M10 단독 심포지엄을 성황리에 개최하며 제품 경쟁력과 시장성을 확인한 만큼 글로벌 인허가를 기반으로 권역별 플랫폼 비즈니스를 강화해 견조한 매출 성장과 수익성 개선을 이어가겠다"고 덧붙였다.

에스디바이오센서는 실적 개선과 함께 책임경영 및 주주가치 제고에도 속도를 내고 있다. 지난 3월엔 임직원 자사주 매입 공시를 통해 경영진과 임직원의 책임경영 의지를 강화하는 한편, 3개년 자사주 소각 및 배당 정책을 바탕으로 중장기 주주환원 정책을 이어가고 있다.