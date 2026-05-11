회의중 트럼프 전화받은 네타냐후 "우라늄 제거 때까지 전쟁 안끝나"

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리/사진=로이터

이란이 미국의 종전안을 거부한 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 고농축 우라늄이 제거되지 않으면 이란전쟁이 끝나지 않을 것이라고 밝혔다.

네타냐후 총리는 10일(현지시간) CBS '60분' 인터뷰에서 "이란과 전쟁이 아직 끝나지 않았다"며 "고농축 우라늄을 이란에서 반출하고 이란 내 핵 시설을 해체해야 한다"고 말했다.

그는 "우리는 이란의 핵 능력 등을 상당 부분 약화시켰지만 (핵 물질과 핵 시설 등은) 여전히 남아 있고 해야 할 일이 많다"고 덧붙였다.

국제 핵 감시 단체들은 이란이 고농축 우라늄 약 970파운드(약 440㎏)를 보유한 것으로 추산하고 있다.

네타냐후 총리는 고농축 우라늄 제거 계획을 묻자 "들어가서 꺼내야 한다"고 말했다.

그는 합의를 통해 우라늄을 제거하는 것이 최선의 방법이라고 했다. 다만 합의가 불발될 경우 어떻게 할지에 대해선 구체적인 언급을 피했다.

네타냐후 총리는 우라늄 반출과 관련, 특수부대 투입 등 군사 작전을 펼 것인지 묻자 "군사적 수단에 대해서는 언급하지 않겠다"고 답했다. 그는 재차 '합의가 불발될 경우 무력으로 끌어낼 것인지' 묻는 말에 "답변을 하지 않겠다"고 했다.

그는 현재 이란 정권이 역사상 가장 약화된 상태라고 봤다. 군사적 타격을 받아 정권 내부에 균열이 생겼기 때문이라고 했다.

한편 네타냐후 총리는 미국이 이란 측 답변을 받은 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화한 것으로 전해졌다. CNN은 SNS(소셜미디어)에 올라온 영상을 토대로 네타냐후 총리가 회의 도중 트럼프 대통령과 통화해야 한다며 자리를 떴다고 전했다.