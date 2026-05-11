[뉴스프레소] 반도체 폭등에 나스닥 최고치 랠리… "닷컴버블과 같아"

뉴욕증시가 4월 고용보고서 호조에 힘입어 사상 최고치를 경신했으며, 나스닥은 처음으로 종가 기준 2만 6천 선을 돌파했다. 메모리 섹터는 빅테크 기업들의 공장 증설 비용 지원 소식에 마이크론과 샌디스크가 급등하며 시장을 주도했고, 테슬라는 중국 인도량 호조와 FSD 인증 소식에 4%대 급등하며 M7 종목들의 신고가 랠리에 동참했다. 한편, 트럼프 대통령이 이란의 휴전안을 거절하며 유가가 급등했고, 인텔은 애플 칩 공급 예비 계약 체결 소식에 폭등하는 등 주요 기업 이슈와 함께 미중 정상회담, CPI 물가지수 발표 등 굵직한 일정이 대기 중이다.

▶ 나스닥 2만 6천 돌파! 고용 호조 속 '버블' 경고등

뉴욕증시가 4월 고용보고서 서프라이즈(11.5만 명 증가)에 힘입어 다시 한번 사상 최고치를 경신했습니다. 나스닥은 처음으로 종가 기준 2만 6천 선을 돌파하며 '불장'을 연출했으나, '빅쇼트' 마이클 버리는 현 상황을 닷컴버블 막바지와 비교하며 서늘한 경고를 던졌습니다. 한편, 트럼프 대통령이 이란의 휴전안을 단칼에 거절하며 유가는 3% 급등 중이지만, 지수 선물은 강한 회복 탄력성을 보이며 상승 전환을 시도하고 있습니다.

▶ "백지수표 줄게 물량만 다오" 마이크론·샌디스크 주간 30%↑

빅테크 기업들이 SK하이닉스에 공장 증설 비용까지 전액 지원하겠다며 파격적인 제안을 했다는 소식에 메모리 섹터가 폭발했습니다. 마이크론과 샌디스크가 주간 기준 30% 급등하며 시장을 주도했고, DRAM ETF는 역사상 두 번째로 빠른 단 34일 만에 자산 50억 달러를 돌파하며 유례없는 수급 쏠림을 증명했습니다. 메모리 공급 부족이 AI 인프라 진영 전반의 '재평가'를 이끄는 모양새입니다.

▶ 테슬라 'FSD 인증' 4% 급등 & M7 신고가 랠리 동참

테슬라는 중국 인도량 호조와 더불어 상하이에서 모델Y FSD 인증을 획득했다는 소식에 4%대 급등하며 6개월 연속 성장세를 이어갔습니다. 구글과 아마존이 이끈 랠리에 애플(WWDC 기대감)과 엔비디아(실적 기대감)까지 사상 최고가 경신에 동참하면서, 어느새 M7 종목 중 4곳이 신고가를 돌파하는 기염을 토했습니다.

▶ 인텔-애플 '칩 동맹' 14% 폭등... 네오클라우드 희비 교차

하워드 러트닉 상무장관의 중재로 인텔이 애플 칩 공급 예비 계약을 체결하며 14% 가까이 폭등, 파운드리 부활의 신호탄을 쐈습니다. 한편, 아이렌(IREN)은 실적 미스에도 엔비디아와의 대규모 계약 소식에 7.7% 상승한 반면, 코어위브(CRWV)는 실망스러운 가이던스에 11% 급락하며 AI 인프라 진영 내에서도 냉혹한 옥석 가리기가 시작됐습니다.

▶ '트럼프의 거절' 중동 & 미중 정상회담 슈퍼위크

트럼프 대통령이 이란의 핵 협상 유예 제안을 "용납할 수 없다"며 거부해 지정학적 긴장이 재점화됐습니다. 이번 주는 엔비디아, 애플, 테슬라 CEO가 동행하는 '미중 정상회담(14~15일)'이 시장의 최대 분수령이 될 전망입니다. 또한 4월 CPI 물가지수 발표와 가상화폐 규제 관련 '클래리티 법안' 심의 등 증시의 방향성을 결정할 굵직한 일정들이 대기 중입니다.

* [뉴스프레소]에서는 간밤 뉴욕증시 마감 상황과 함께 글로벌 주요 산업/기업 이슈를 전채린, 김혜연 앵커의 생생한 목소리로 전달해드립니다.

* 이 영상은 매일 오전 유튜브 [MTN 월가워즈]에서 다시 시청 하실 수 있습니다.

* 영상편집 : 조배성 PD