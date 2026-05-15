"트럼프 암살하면 870억 주겠다"...이란 의회, 초강경 법안 검토

14일(현지 시간) 이란 의회가 도널드 트럼프 미국 대통령을 살해하는 개인이나 단체에 870억원의 현상금을 지급하는 법안을 검토 중이란 보도가 나왔다./로이터=뉴스1

이란 의회가 도널드 트럼프 미국 대통령을 살해하는 개인이나 단체에 870억원의 현상금을 지급하는 법안을 검토 중이란 보도가 나왔다.

14일(현지 시간) 이란 인터내셔널은 이란 의회가 트럼프 대통령을 암살하는 개인이나 단체에 5000만 유로(한화 약 870억원)을 지급하는 법안을 검토 중이라고 보도했다.

이 같은 내용은 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보·외교정책위원장이 현지 언론과 인터뷰에서 나왔다. 아지지 위원장은 지난 3월 시작된 전쟁 이후 이란 의회가 여러 대응 법안을 준비해 왔다며, 이 가운데 군·안보 기관의 대응 조치와 관련한 법안도 포함돼 있다고 밝혔다.

그는 "미국의 사악한 대통령, 불길하고 수치스러운 시온주의 총리, 중부사령부 사령관은 표적이 돼야 하며 상응 조치를 받아야 한다"며 이 법안의 입법 취지에 대해 설명했다. 이 법안에는 '어떤 자연인이나 법인이 이 종교적·이념적 임무를 수행할 경우, 정부가 5000만유로를 보상금으로 지급해야 한다'는 내용이 담긴 것으로 알려진다.

이란 내부에선 앞서 트럼프 대통령을 겨냥한 현상금 캠페인도 진행됐다. 이란 인터내셔널은 지난 3월 이란에서 '트럼프 암살 보상을 위한 국제 캠페인' 참여를 독려하는 대량 문자메시지가 발송됐다고 보도했다. 이 캠페인에 약 29만명이 참여했으며, 약정된 금액이 2500만달러(약 375억원)에 달하는 것으로 알려진다.

한편 트럼프 대통령을 겨냥한 이란 관련 암살 위협은 과거에도 미국 수사당국에 의해 여러 차례 공개됐다. 지난 2월 미국 뉴욕 브루클린 법정에선 이란과 연계된 것으로 의심되는 인물이 2024년 트럼프 암살 계획을 언급하는 영상이 공개됐다. 2024년 11월 미국 법무부도 이란 혁명수비대가 2024년 대선을 앞두고 트럼프를 암살하려 한 음모를 적발했다며 관련 내용을 공개한 바 있다.

앞서 트럼프 대통령은 2020년 이라크에서 이란 혁명수비대 쿠드스군 사령관 가셈 솔레이마니 제거 작전을 지시한 이후 이란 측의 보복 위협 대상이 돼 왔다.

다만 해당 법안이 실제 의회 본회의를 통과하거나 이란 정부의 공식 정책으로 채택될지는 불확실하다.