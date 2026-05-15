전한길 '폭싹' 통편집 언급…"나는 우파라 통편집, 아이유는 좌파라"

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길이 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 통편집된 이유는 자신의 정치색 때문이라며 주연이었던 가수 겸 배우 아이유에 대해 "좌파"라고 언급했다. /사진=머니투데이 DB

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길이 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 통편집된 이유는 자신의 정치색 때문이라며 주연이었던 가수 겸 배우 아이유에 대해 "좌파"라고 언급했다.

전한길은 지난 14일 자신의 유튜브 채널 라이브 방송에서 "나도 방송 출연 2개가 잘렸었다"며 '폭싹 속았수다'에 대해 이야기했다.

앞서 전한길은 2023년 이 드라마에 특별출연한 사실을 알렸으나 지난해 3월 공개된 작품에서 한 장면도 등장하지 않았다.

전한길은 해당 방송에서 "감독인가 전화가 와서 '몇 년간 준비한 드라마가 선생님 정치색 색채 때문에 오해받을 수 있다'고 했다"며 "지금 같으면 '뭔 소리냐' 싸우겠지만 (드라마에) 피해를 줄 순 없어서 '편집해도 된다'고 했다"고 주장했다.

그는 해당 드라마의 주연이었던 아이유에 대해 "아이유는 좌파다. 아이유는 좌파라서 그렇게 드라마 해도 되고 전한길은 우파라고 해서 (안 되나)"라며 "드라마 찍을 땐 몰랐는데 계엄 터지고 난 뒤에 (아이유가) 탄핵 찬성하는 쪽, 좌파들한테 커피를 돌렸다"고 말했다.

그러면서 "지 잘난 듯이 하다가 그 뒤로 미국 CIA(중앙정보국)에 신고한다고 하니까 갑자기 싹 조용해졌다"고도 했다.

한편, 전한길이 통편집된 사실과 관련해 당시 넷플릭스 측은 "특별출연한 것은 맞지만 보다 수준 높은 작품을 보여드리기 위해 다양한 편집과 재촬영을 진행했다"며 정치색 때문은 아니라고 설명했던 바 있다.