'성조기 칠한 이란지도' 올렸다..."합의 임박" 트럼프 또 기교한 행보

/사진=도널드 트럼프 미국 대통령 트루스소셜

도널드 트럼프 미국 대통령이 SNS(소셜미디어) 트루스소셜에 미국 국기 성조기가 칠해진 이란 지도를 올렸다. 미국과 이란 간 종전 합의가 임박했다며 종전 기대를 키우는 동시 이란을 압박하기 위한 행보로 풀이된다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 트루스소셜에 "중동의 미국?"이라는 제목으로 미국 국가로 뒤덮인 지도 사진을 올렸다. 해당 게시물은 트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상이 진전이 있다며 합의가 임박했다고 밝힌 상황에서 나왔다. 트럼프 대통령은 이전에도 이란에 대한 군사작전 재개 가능성을 시사하면서도 타결을 임박한 듯한 합성 이미지를 SNS에 여러 차례 게시한 바 있다.

그는 지난달 29일 "이란이 정신을 못 차리고 있다. 빨리 상황 파악을 하는 게 좋을 것"이라며 '더 이상 착한 남자는 없다' 제목이 적힌 사진을 올렸다. 당시 사진에는 트럼프 대통령이 폭격이 발생하는 곳을 배경으로 선글라스를 낀 채 총기를 메고 있는 모습이 담겼다.

아랍 매체 알자지라는 전문가를 인용해 "이번 게시물은 이란 장기 점령을 추진하지 않는다는 트럼프 행정부의 입장과 상반된 또 하나의 선동 메시지"라며 과거 이라크 침공 등 미국이 중동에 개입했던 사례를 고려하면 (이 게시물은) 지역 내 동맹국과 적대국 모두를 흔들 가능성이 있다"고 지적했다.

발리 나스트 미 존슨홉킨슨대 중동 전문가/사진=X

미 존스홉킨스대의 발리 나스트 중동 전문가는 SNS X에서 트럼프 대통령을 향해 "처음에는 이란 문명을 소멸시키겠다고 경고하더니 이제는 이란을 미국의 소유물로 만들겠다고 선언하고 있다. 이런 기교한 행보는 외교를 훼손하고 이란 국민을 더 단결하게 할 것"이라며 이란과 종전 협상에 악영향을 줄 것이라고 비판했다.

한편 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜과 언론 인터뷰 등을 통해 연이어 종전 협상 타결 가능성을 시사했다. 그는 트루스소셜에 종전 협상 중재 역할을 자처한 파키스탄을 비롯해 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인, 요르단, 튀르키예 당국자들과 통화했다며 "이번 대화는 이란과의 평화에 대한 MOU(양해각서)와 관련된 모든 사안에 대한 것"이라고 밝혔다. 이어 "미국, 이란, 그리고 앞서 언급된 여러 국가 간 합의는 현재 최종 타결만 남겨둔 상태"라며 이란과의 종전 협상이 진전됐다고 전했다.

그는 같은 날 CBS 방송과 전화 인터뷰에서도 이란과의 합의 가능성에 대해 "상당이 가까워지고 있다"며 "날이 갈수록 좋아지고 있다"고 말했다. 다만 이란과의 합의 내용은 구체적으로 언급하지 않은 채 호르무즈 해협이 다시 열릴 것이라고 했다. 이와 관련 미 뉴욕타임스(NYT), 액시오스 등에 따르면 미국과 이란이 현재 논의 중인 종전 합의안에는 휴전 60일 연장, 호르무즈 해협 개방, 이란의 농축우라늄 포기 등이 담긴 것으로 알려졌다.