[속보] 이란 타스님 "합의 시 호르무즈 선박 수, 30일 내 전쟁 이전으로"

24일(현지시간) 이란 반관영 타스님 통신은 "이란과 미국 간 잠정 합의안은 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 선박의 수를 30일 이내에 전쟁 이전 수준으로 되돌리는 것이 골자"라고 보도했다.

타스님은 미국과 이란의 양해각서(MOU) 초안에 따라 "30일 이내에 (이란에 대한 미국의) 해상 봉쇄가 완전히 해제되어야 하고, 첫 단계에서 이란의 동결 자금 중 일부가 해제되어야 한다"고 전했다.