[속보] 이란 타스님 "합의 시 호르무즈 선박 수, 30일 내 전쟁 이전으로"

[미국-이란 전쟁]
24일(현지시간) 이란 반관영 타스님 통신은 "이란과 미국 간 잠정 합의안은 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 선박의 수를 30일 이내에 전쟁 이전 수준으로 되돌리는 것이 골자"라고 보도했다.
타스님은 미국과 이란의 양해각서(MOU) 초안에 따라 "30일 이내에 (이란에 대한 미국의) 해상 봉쇄가 완전히 해제되어야 하고, 첫 단계에서 이란의 동결 자금 중 일부가 해제되어야 한다"고 전했다.
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24일(현지시간) 이란 반관영 타스님 통신은 "이란과 미국 간 잠정 합의안은 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 선박의 수를 30일 이내에 전쟁 이전 수준으로 되돌리는 것이 골자"라고 보도했다.
타스님은 미국과 이란의 양해각서(MOU) 초안에 따라 "30일 이내에 (이란에 대한 미국의) 해상 봉쇄가 완전히 해제되어야 하고, 첫 단계에서 이란의 동결 자금 중 일부가 해제되어야 한다"고 전했다.
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국제부 정혜인 기자입니다. 빠르게 변하는 세상 속에서 눈에 띄는 흐름을 포착해 그 안에 담긴 사람들의 마음과 시대의 이야기 '트민자' 를 전합니다.