"협상 지속" 트럼프 발언에도… 美·이란, 무력충돌 여전

도널드 트럼프 미국 대통령이 '이란의 종전협상 중단선언'을 "가짜뉴스"라며 종전의지를 내보였다. 하지만 양국의 군사적 충돌이 재차 벌어지면서 불안정한 국면이 이어진다.

3일 로이터·블룸버그통신 등 외신보도를 종합하면 미국과 이란은 지난 4월 합의한 휴전을 이어가면서도 서로에 대한 공격을 멈추지 않았다.

이란혁명수비대(IRGC)는 이날 케슘섬 통신탑을 겨냥한 미군 공격에 대한 보복으로 바레인 내 미 해군 제5함대 사령부와 쿠웨이트의 미 공군기지를 각각 미사일과 드론(무인기)으로 타격했다고 밝혔다.

케슘섬은 걸프지역 석유·가스수송의 핵심 항로인 호르무즈해협에 있는 이란 최대 섬으로 이란 해군 및 IRGC의 주요 거점으로 알려졌다. 미국은 케슘섬에 IRGC의 군사시설과 지휘통제 시설이 있다고 판단해 최근 섬 내 군사시설을 여러 차례 공격했다. IRGC는 또 호르무즈해협에서 이란 유조선을 향한 미군의 공격에 대한 대응으로 해협을 통과하던 라이베리아 국적의 민간 화물선 '파나야호'에 미사일을 발사했다고 주장했다.

3일(현지시간) 쿠웨이트 사바 알 나세르의 한 주차장 바닥에서 이란의 미사일로 추정되는 잔해가 불타오르고 있다. /로이터=뉴스1

이날 공격에 쿠웨이트 민간시설도 피해를 입었다.

쿠웨이트 당국은 이날 "이란의 미사일과 드론이 국제공항 제1터미널을 타격했다. 여러 명의 부상자와 심각한 시설피해가 발생했고 항공편 운항도 중단됐다"며 이번 공격을 "이란의 범죄적인 침략행위"라고 규정했다.

미군은 IRGC의 주장을 반박했다. 중부사령부는 미군이 중동 내 미군의 주요 기지를 겨냥한 이란 미사일과 드론을 모두 요격했고 호르무즈해협에서 미군의 공격은 모두 이란의 공격에 대한 방어적 조치에 해당한다고 주장했다.

외신과 전문가들은 미국과 이란이 공식적으로는 휴전과 협상기조를 유지하지만 실제로는 군사충돌이 이어지면서 휴전안이 상당부분 훼손된 상태라고 평가한다. 특히 이란의 협상중단 선언 속에 충돌이 계속되면 휴전연장이 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다.

이란 타스님뉴스는 지난 1일 이란 협상단이 이스라엘의 헤즈볼라를 겨냥한 레바논 공격에 항의하는 뜻으로 미국과 메시지 교환을 중단했다고 보도했다. 다만 2일 트럼프 대통령은 소셜미디어에 이는 가짜뉴스라면서 "대화는 계속해서 이어진다"고 썼다.

한편 이스라엘과 레바논은 이날 미국 워싱턴DC에서 만나 미국이 제안한 '60일 단계적 긴장완화' 방안을 논의했다. 다만 이스라엘과 충돌해온 헤즈볼라(레바논 무장정파)는 레바논 정부와 별개 세력인 친이란 조직으로 이번 협상은 이들과 직접 관련이 없다는 게 한계다.