"연초보다 더 하네" '과일향' 전담의 배신…암 관련 유전자 변형 컸다

과일향 전자담배가 암·심혈관 질환·폐 질환 관련 유전자 변화를 가장 크게 유발할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 사진은 기사 내용과 무관한 참고 이미지. /사진=게티이미지뱅크

과일향 전자담배가 암·심혈관 질환·폐 질환 관련 유전자 변화를 가장 크게 유발할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

2일(현지 시간) 영국 데일리메일에 따르면, 최근 국제학술지 '프런티어스 인 온콜로지(Frontiers in Oncology)'에 게재된 연구에서 전자담배 사용자는 비흡연·비베이핑 그룹과 비교했을 때 총 3124개 유전자의 발현 양상이 달라진 것으로 나타났다.

연구진은 전자담배 사용자와 일반 흡연자, 비흡연자 등 83명을 대상으로 유전자 활동을 분석했다. 그 결과 전자담배 사용자의 경우 암, 심장병, 폐 질환 등과 관련된 유전자들이 비정상적으로 활성화되거나 억제되는 현상이 확인됐다.

특히 유전자 변화는 사용 빈도보다 향료 종류의 영향을 더 크게 받는 것으로 분석됐다. 과일향 전자담배는 전체 변화 유전자의 31%와 관련이 있었으며, 여러 향을 혼합해 사용할 경우 그 비율은 64.3%까지 높아졌다. 반면 달콤한 향은 2.9%, 민트·멘톨 향은 0.9%에 그쳤다.

연구를 이끈 아흐마드 베사라티니아 교수는 "향료와 기기 특성이 전자담배로 인한 생물학적 변화에 핵심 역할을 한다는 점을 시사한다"고 설명했다.

연구진은 참가자들의 구강 점막 세포를 채취해 RNA 시퀀싱 기법으로 분석한 결과, 전자담배 사용자가 일반 흡연자보다 더 큰 유전자 발현 변동성을 보였다고 밝혔다. 추가 분석에서는 이러한 변화가 암을 비롯해 내분비계·소화기계·신경계 질환과 관련된 생물학적 경로와 연관된 것으로 나타났으며 특히 암 관련 경로와 연관성이 가장 강했다.

다만 연구진은 이번 연구만으로 전자담배가 직접 암이나 만성질환을 유발한다고 단정할 수는 없다고 선을 그었다. 연구 규모가 크지 않고 장기 추적 연구가 아니라는 한계가 있기 때문이다.

그럼에도 전자담배가 일반 담배보다 덜 해로울 수는 있지만 무해한 제품은 아니라며 액상 가열 과정에서 생성되는 유해 화학물질이 세포 손상과 염증 반응을 일으킬 수 있다고 경고했다.