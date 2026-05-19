"놀아보자, 한국에서"…놀유니버스, 10만 규모 '음악축제' 연다

이수진 야놀자 총괄대표가 19일 오전 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 'NOL 페스티벌 미디어 데이'에서 환영사를 하고 있다. /사진=뉴시스

"여행과 여가, 문화 활동까지 고객이 지금보다 10배 더 쉽고 편하게 즐길 수 있도록 하겠습니다."

이수진 야놀자 총괄대표는 19일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 'NOL(놀) 페스티벌 미디어 데이'에서 "대한민국을 행복한 놀이터로 만들기 위해 NOL 페스티벌을 준비했다"며 이같이 말했다.

야놀자 자회사인 놀유니버스(NOL UNIVERSE)는 이날 국내 최대 규모 실내 뮤직 페스티벌 'NOL 페스티벌' 개최를 공식 발표했다. 행사는 오는 10월 17~18일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린다.

페스티벌은 양일간 약 10만명이 참여하는 국내 최대 규모 실내 음악 페스티벌로 꾸려진다. 관람객 취향에 따라 무대를 선택해 즐길 수 있도록 슈퍼라이브 스테이지, K팝 스테이지, EDM(일렉트로닉댄스뮤직) 스테이지 등 3개 콘셉트 무대를 동시에 운영한다.

이철웅 놀유니버스 대표는 "야외보다 음악 몰입감을 극대화할 수 있다는 점을 고려해 실내 개최를 결정했다"며 "대규모 공연장이 실내에 있는 곳을 찾다보니 선택지가 킨텍스밖에 없었다"고 설명했다.

이날 공개된 1차 라인업에는 god와 넬, 이무진, 우즈, 하성운, 엔믹스, 하츠투하츠 등이 이름을 올렸다. 글로벌 EDM 아티스트 앨런 워커와 김하온, 나우아임영도 참여한다.

이철울 놀유니버스 대표가 19일 오전 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 'NOL 페스티벌 미디어 데이'에서 인사말을 하고 있다. /사진=뉴시스

놀유니버스는 이번 행사를 단순 공연 관람뿐 아니라 현장 프로그램과 체험 요소 등을 통해 고객이 축제를 함께 만들어가는 참여형 콘텐츠로 구성한다는 계획이다. 특히 야놀자·인터파크 티켓·투어 등으로 운영되던 서비스를 지난해 'NOL' 브랜드로 통합한 후 처음 선보이는 대규모 오프라인 프로젝트라는 점도 강조했다.

특히 공연 티켓 예매부터 교통·숙박까지 하나의 플랫폼 안에서 연결하는 '심리스(Seamless·끊김 없는) 경험'을 차별화 포인트로 내세웠다. 놀유니버스는 향후 공연 관람과 이동, 숙박, 현장 체험까지 연계되는 통합 여가 경험을 강화한다는 방침이다. 이철웅 대표는 "공연 하나를 보기 위해 티켓과 숙소, 교통을 각각 따로 해결해야 했던 기존 불편을 줄이고, 하나의 플랫폼 안에서 연결된 경험을 제공하고자 한다"고 설명했다.

글로벌 관광객 수요 확대에 대한 기대감도 드러냈다. 최동휘 NOL 페스티벌 TF(테스크포스)장은 "K팝 공연을 보기 위해 한국을 찾는 해외 관광객들이 꾸준히 늘고 있다"며 "최소 10% 이상은 외국인 관람객이 될 것으로 예상한다"고 자신했다.

이번 페스티벌은 기본적으로 NOL 고객 대상 무료 초청 방식으로 운영된다. 고객은 다양한 미션 참여와 NOL 서비스 이용 등을 통해 응모권을 획득할 수 있다. 다만 일부 스테이지는 특정 아티스트 공연이나 장르 무대를 집중적으로 즐길 수 있도록 소규모 유료 티켓도 운영한다. 응모와 예매는 다음달 8일부터 공식 홈페이지와 SNS(소셜미디어)를 통해 진행된다.