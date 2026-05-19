평균 15원 낮춘 착한주유소 334곳…최고가격제 뒷받침·유가 안정기여

(서울=뉴스1) 이호윤 기자 = 국내 주유소 기름값이 7주 연속 상승한 17일 서울 시내의 한 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다. 2026.5.17/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이호윤 기자

정부가 유가 안정을 위해 시행한 석유 최고가격제에 동참하며 가격 인하를 견인해 온 착한 주유소를 중심으로 현장 의견 수렴에 나섰다.

김정관 산업통상부 장관은 19일 서울 구로구 소재 착한 주유소에 선정된 대원 셀프주유소를 방문해 착한 주유소 대표들과 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 중동발 유가 불안으로 국내 물가 상승 압박이 거세진 상황에서 자발적으로 석유가격 안정에 앞장서고 있는 착한 주유소들을 격려하고 최고가격제 시행에 따른 현장의 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.

착한 주유소는 지난 3월13일 정부의 석유 최고가격제 시행 이후 시민단체인 에너지·석유시장감시단이 유가 안정 기여도를 평가해 선정한 곳이다. 매 2주마다 서울·경기 10개소, 그 외 지역은 5개소씩 지정해 왔고 현재까지 4차례에 걸쳐 전국적으로 총 334개소가 선정됐다.

착한 주유소는 마진을 최소화해 전국 평균 가격보다 리터당 약 14~15원 저렴한 가격으로 유류를 공급하며 시장 가격 인하를 견인하고 있다. 누적 2회 이상 선정된 주유소 24개소의 경우 전국 평균 대비 리터당 약 19~21원까지 낮은 가격을 유지하고 있다.

이 같은 민관 협력의 성과는 구체적인 수치로 가시화되고 있다. 최근 전국 주유소 평균 가격은 휘발유 리터당 2011원, 경유 2006원 수준에서 안정적인 추세를 이어가고 있다.

재정경제부에 따르면 최고가격제 시행으로 국내 물가는 3월 0.6%포인트, 4월 1.2%포인트 수준의 완화 효과를 보인 것으로 분석됐다.

해외 주요국과 비교할 경우 3월 경제협력개발기구(OECD) 평균 에너지물가는 8.1%가 상승한 반면 우리나라는 5.2%에 그쳤다. 화물차 운전자 등의 생업에 직결되는 경유 가격은 전쟁 전 대비 미국 44%, 영국 37% 상승했지만 한국은 26%로 비교적 낮은 수준을 보였다.

정부는 일선 주유소들의 가격 안정 노력을 독려하기 위해 착한 주유소에 대해 홍보와 지원을 강화했다.

현재 한국석유공사 오피넷에 착한 주유소 전용 배너를 개설하고 티맵, 네이버지도, 카카오맵 등 주요 민간 내비게이션을 통해 쉽게 찾을 수 있도록 했다. 누적 5회 선정될 경우 '착하디 착한 주유소'로 명명하고 온·오프라인 전용 마크 부여와 정부 포상 수여 등 인센티브를 제공할 예정이다. 현재까지 3회 누적 선정된 주유소는 2곳이다.

김정관 장관은 "국내 석유가격이 안정적으로 유지되고 있는 배경에는 일선의 주유소들의 노력이 있었다"며 "착한 주유소를 비롯한 많은 주유소 업계 관계자분들께 깊은 감사를 드린다. 정부‧기업‧국민이 합심해 중동발 위기상황을 지혜롭게 헤쳐나갈 수 있기를 희망한다"고 밝혔다.