'타이거골프' 김상열-강소율 등, 'KPGA 버디스' 1기 위촉... 팬 접점 확대 도모한다

한국프로골프(KPGA)는 19일 경기도 성남시 KPGA 빌딩에서 공식 인플루언서 프로그램 'KPGA 버디스' 1기 위촉식을 개최했다. 'KPGA 버디스'는 투어의 브랜드 가치 향상과 2030 젊은 팬층 유입을 위해 기획되었으며, 골프 크리에이터와의 협력을 통해 현장 콘텐츠를 친근하고 감각적으로 확산시키고자 했다. 김상열, 강소율 등 최종 선발된 7명의 버디스 멤버들은 앞으로 개인 SNS 채널을 통해 월 3편 이상 KPGA 관련 콘텐츠를 제작·게시할 예정이다.

19일 KPGA와 'KPGA 버디스' 1기 위촉식에 참가한 KPGA 버디스 멤버들./사진=KPGA 제공

'타이거 골프'로 잘 알려진 김상열을 비롯해 인기 골프 유튜버들이 한국프로골프(KPGA)와 팬들의 접점을 높이기 위한 특별한 임무를 얻었다.

KPGA는 19일 경기도 성남시 KPGA 빌딩 10층에서 위촉식을 가졌다. 이 자리에서 최종 선발된 7명의 버디스 멤버를 공식 위촉하고 활동 가이드라인과 운영 방향을 공유했다.

KPGA는 이날 공식 인플루언서 프로그램 'KPGA 버디스(KPGA BIRDIES)' 1기 위촉식을 열고 투어 현장의 생생한 이야기를 전할 공식 파트너들과 본격적인 활동에 들어갔다.

KPGA 버디스는 투어의 브랜드 가치 향상과 2030 젊은 팬층 유입을 위해 기획된 공식 인플루언서 프로그램이다. KPGA는 골프 크리에이터와 협력을 통해 연습라운드, 대회장 분위기, 선수 인터뷰 등 현장 콘텐츠를 더욱 친근하고 감각적으로 확산시키겠다는 취지로 만들어졌다.

'KPGA 버디스'는 협회 임직원 투표를 거쳐 최종 확정됐다. 이 네이밍 투표에서 'KPGA 버디스'는 123점(25.8%)으로 1위를 차지했으며 'KPGA와 함께 좋은 스코어를 만들어가는 동반자'라는 협력적 의미를 담고 있다.

선발 과정에서는 도달력(40%), 콘텐츠 품질·기획력(30%), 골프 분야 전문성(20%), KPGA와의 협력 의지(10%)를 기준으로 지원자를 종합 평가했다. 지원 자격은 유튜브 구독자 3만 명 이상 또는 인스타그램 팔로워 1만 명 이상의 골프 크리에이터였으며 최종 선발된 버디스 멤버들은 향후 개인 SNS 채널을 통해 월 3편 이상 KPGA 관련 콘텐츠를 제작·게시하게 된다.

이번에 위촉된 KPGA 버디스 1기 멤버는 모두 7명이다. 프로 출신 인플루언서와 현장형 골프 크리에이터, 라이프스타일 기반 콘텐츠 제작자 등이 고르게 포함돼 향후 KPGA 투어의 다양한 매력을 입체적으로 전달할 것으로 기대된다.

배드민턴 선수 출신으로 특유의 부드러운 스윙으로 많은 아마추어 골퍼들의 눈길을 사로잡았던 김상열은 프로 테스트에도 도전해 KPGA에 입회한 유튜버다. 17만 2000 구독자, 인스타그램은 33만 9000명의 팔로워를 보유했다.

김상열은 "KPGA 투어가 가진 경쟁력과 현장 에너지를 더 많은 팬에게 효과적으로 전달할 수 있도록 노력하겠다"며 "데이터 기반의 심도 있는 분석과 힙(hip)한 영상미를 결합해 MZ세대가 열광하는 역동적인 투어 문화를 구축하겠다"고 계획을 밝혔다.

한국여자프로골프(KLPGA) 정회원인 강소율은 유튜브 구독자 13만 4000명, 인스타 팔로워 5만 6000명으로 투어 경력과 레슨 경험을 바탕으로 전문성과 대중성을 모두 갖췄다는 평가를 받았다.

이밖에도 인스타 팔로워 3만에 골프 인플루언서 박슬기, KPGA 투어프로 안백준, 골프 크리에이터 오세인, 골프 필라테스 강사 정지연, 골프 관련 대외활동 경험을 바탕으로 성장 가능성을 보인 조은주까지 총 7명이 선발됐다.

박슬기는 "2030 세대가 KPGA 투어를 자연스럽게 접하고 즐기는 데 기여하고 싶다"면서 "전문성을 띄는 정보성 콘텐츠는 전문인들에게 맡기고 힐링 스포츠인 골프를 아마추어만의 시선으로 더 친근한 콘텐츠로 만들고 싶다"고 말했다.

김원섭 KPGA 회장은 "KPGA 버디스는 투어와 팬을 더 가까이 연결하는 새로운 소통 창구"라면서 "각자의 개성과 역량을 갖춘 버디스 멤버들이 KPGA 투어의 현장감과 선수들의 매력을 더욱 생생하게 전달해주길 기대한다. KPGA 역시 젊은 팬층과 접점을 확대하고 투어의 브랜드 가치를 높일 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.